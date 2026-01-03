विज्ञापन
Exclusive: पटना से शाहाबाद तक... बन गई बिहार के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट, जिंदा या मुर्दा पकड़ने की तैयारी

Bihar News: एनडीटीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस और बिहार की एसटीएफ ने प्रदेश के 10 बड़े अपराधियों की और हर जिले के दस बड़े अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली है.

Exclusive: पटना से शाहाबाद तक... बन गई बिहार के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट, जिंदा या मुर्दा पकड़ने की तैयारी
अपराध मुक्त बिहार के लिए सरकार और पुलिस तैयार. (फाइल फोटो)
  • बिहार पुलिस ने नए साल के पहले दिन से अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है.
  • दानापुर में पहले दिन एक कुख्यात अपराधी के घुटने में गोली लगी, जो भागने की कोशिश में था.
  • बिहार पुलिस और एसटीएफ ने प्रदेश के टॉप दस और हर जिले के टॉप दस अपराधियों की सूची तैयार कर ली है.
पटना:

नए साल के आगाज के साथ ही बिहार पुलिस ने अपनी मंशा साफ कर दी है. लक्ष्य है बिहार को अपराध मुक्त बनाने का और साल के पहले दिन से ही इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई. पहला एनकाउंटर पटना के पास दानापुर इलाके में एक कुख्यात अपराधी का हुआ. भागने के दौरान उसके घुटने में गोली लगी. बिहार पुलिस ने प्रदेश के टॉप 10 और हर ज़िले के टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार की है और लगातार उनकी खोज में लगी है. अपराधी अब चाहे जिंदा मिले या मुर्दा, पकड़ने का लक्ष्य है.

NDTV के पास मौजूद सूची के मुताबिक पटना जिले में पांच बड़े अपराधी हैं. वहीं कोसी क्षेत्र में चार, मगध इलाके में 6,शाहाबाद इलाके में भी 6 अपराधियों को चिन्हित किया गया है.ये अपराधी लगातार एसटीएफ के निशाने पर हैं.

पटना जिले के टॉप अपराधी

  • भोला सिंह
  • मनोज सिंह
  • सुजीत मंडल
  • राजीव महतो
  • एम पी यादव

कोसी क्षेत्र के टॉप अपराधी

  • जानेश्वर यादव
  • गणेश ऋषिदेव
  • ललित कुमार मेहता
  • वीरेंद्र राय

मगध के टॉप अपराधी

  • धर्मवीर महतो
  • आलोक सिंह,
  • पल्टन सिंह
  • दीपक रवानी
  • संतोष गोस्वामी
  • अमित तिवारी

मगध इलाके के गया औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, और अरवल के इलाके में ये कुछ कुख्यात अपराधी हैं, जिनके ऊपर लाखों के इनाम घोषित हैं. ये लोग हत्या, डकैती, लूट जैसे मामलों में वांछित है.

शाहाबाद इलाके के टॉप अपराधी

  • दिलीप कुमार
  • रिंकू यादव
  • विजय पाण्डेय
  • शहनाज अंसारी
  • पप्पू कुमार
  • संजय तिवारी
  • डिंपल सिंह

भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर इलाके के ये कुख्यात भी लगातार एसटीएफ के निशाने पर हैं.

अपराध मुक्त बिहार की चुनौती

पिछले कुछ दिनों से बिहार में आपराधिक वारदातों में वृद्धि हुई है. सरकार लगातार इसे लेकर विपक्ष के निशाने पर थी. लेकिन जब से गृह विभाग की कमान बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के हाथ गई, उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है. ये चुनौती है बिहार को अपराध मुक्त बनाने की.

STF ने बनाई 10 बड़े अपराधियों की लिस्ट

एनडीटीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस और बिहार की एसटीएफ ने प्रदेश के 10 बड़े अपराधियों की और हर जिले के दस बड़े अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली है. इस सूची में शामिल सभी अपराधियों को या तो गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाना या फिर मुठभेड़ की स्थिति में ढेर करना है.

