'अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा', बिहार के DGP ने बताया कितना कम हुआ क्राइम

Bihar DGP On Crime Rate: बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने अपराधियों को साफ मैसेज दिया है और कहा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. इसके अलावा उन्होंने राज्य में अपराध के ग्राफ और नक्सलियों को लेकर भी जानकारी दी

बिहार के डीजीपी ने क्राइम रेट को लेकर दी जानकारी

बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं होगी. जो भी अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी...बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने ये बात कही है. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब पुलिस को आत्मरक्षा में अपराधियों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलानी पड़ती है. ऐसी ही स्थिति फुलवारी शरीफ में भी देखने को मिली, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ है. 

डीजीपी ने बताया कितना कम हुआ क्राइम

डीजीपी ने बिहार में अपराध के ग्राफ में कमी आने का दावा भी किया. उनका कहना है कि पटना में विभिन्न श्रेणियों के अपराध में करीब 25 प्रतिशत तक की कमी आई है. अगर पूरे बिहार की बात करें, तो राज्यभर में भी अपराध के ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है. बातचीत के दौरान डीजीपी ने बिहार में बढ़ते ड्रग्स कारोबार पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि आज के युवा ड्रग्स और साइबर अपराध में शामिल हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है. पुलिस लगातार साइबर अपराध और ड्रग्स के काले कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है. कार्रवाई के दौरान कई युवाओं को गिरफ्तार भी किया गया है.

डीजीपी ने विगत दिनों नक्सली गतिविधियों में आई कमी को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हाल ही में मुंगेर में उनकी मौजूदगी में तीन बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि बेगूसराय में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक नक्सली मारा गया है.

पकड़े गए तीन बांग्लादेशी

आखिर में डीजीपी विनय कुमार ने इंडो-बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ के दौरान पकड़े गए तीन बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए इंडो-बांग्लादेश और इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद चौकस कर दी गई है. इसी का नतीजा है कि ये तीन बांग्लादेशी घुसपैठ के दौरान गिरफ्तार किए गए. उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगातार इन घुसपैठियों से पूछताछ कर रही हैं. पूछताछ में जो भी अहम जानकारी सामने आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

