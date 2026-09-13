बिहार के कपिल देव ने रच दिया इतिहास! 72 की उम्र में 24 हजार फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग

बिहार के 72 साल के बुजुर्ग ने कई हजार फीट ऊंचाई पर कारनामा करते हुए उम्र को महज एक आंकड़ा साबित कर दिया है. जमुई जिले के कपिलदेव रावत ने हिमाचल प्रदेश में करीब 24 हजार फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग कर नई उपलब्धि हासिल की है. इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग करने वाले बिहार के उम्रदराज लोगों में उनका नाम शामिल होने की बात कही जा रही है. खास बात यह रही कि इस रोमांचक सफर के पीछे उनके बच्चों का प्रोत्साहन और हौसला रहा.

कपिलदेव रावत ने बताया कि उनके बच्चे उन्हें हिमाचल प्रदेश घुमाने ले गए थे. इसी दौरान बच्चों ने पैराग्लाइडिंग करने के लिए प्रेरित किया. शुरुआत में उम्र को लेकर मन में झिझक थी, लेकिन बच्चों के हौसले और सहयोग ने उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने की ताकत दी.

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बुजुर्ग ने शेयर किया एक्पीरिएंस

इसके बाद, कपिलदेव ने हिमाचल की वादियों में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरकर आसमान को करीब से महसूस किया. उन्होंने बताया कि पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरिएंस उनकी जिंदगी के सबसे अद्भुत और यादगार पलों में शामिल हो गया.

आसमान में उड़ते वक्त रोमांच के साथ उन्हें नई तरह की खुशी और भावुकता महसूस हुई. उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी अगर परिवार का साथ और हौसला मिले तो इंसान किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकता है.

अपने बच्चों का जिक्र करते हुए कपिलदेव भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि उनके बच्चों के प्रोत्साहन और सहयोग के बिना यह सपना पूरा नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि भगवान हर माता-पिता को ऐसे ही संस्कारी, सहयोगी और हौसला बढ़ाने वाले बच्चे दें.

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