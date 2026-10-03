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पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा ने मचाया गदर, 100+ औसत के साथ बनाया महारिकॉर्ड, कोहली-मार्कराम को छोड़ा पीछे

पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की और 22 गेंद पर 51 रन की नाबाद पारी खेली, तिलक की पारी के दम पर भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए.

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पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा ने मचाया गदर, 100+ औसत के साथ बनाया महारिकॉर्ड, कोहली-मार्कराम को छोड़ा पीछे
Tilak Varma का धमाका

एशियन गेम्स के फाइनल में तिलक वर्मा ने 22 गेंद पर 51 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में तिलक ने 3 चौके और 4 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. तिलक ने आखिरी समय में धुआंधार बल्लेबाजी कर पाकिस्तान के गेंदबाजों को खूब परेशान किया जिसके कारण भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रन का स्कोर बनाया. तिलक वर्मा नो 231 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर पाकिस्तान का हाल बुरा कर दिया, तिलक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों वह पाकिस्ता के सबसे बड़े दुश्मन हैं 

बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ तिलक ने अबतक 5 पारियों में बल्लेबाजी की है और इस दौरान 206 रन बनाने में सफल रहे हैं. तिलक वर्मा ने 103 के औसत के साथ रन बनाए हैं. इस दौरान उनके खाते में दो अर्धशतक हैं. ऐसा कर तिलक ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. तिलक वर्मा अब पाकिस्तान के खिलाफ पहले 5 T20I पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. 

पाकिस्तान के खिलाफ पहले 5 T20I मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

  1. 236 - केविन पीटरसन
  2. 207 - भानुका राजपक्षे
  3. 206-तिलक वर्मा
  4. 203 - रीज़ा हेंड्रिक्स 
  5. 199 - विराट कोहली 
  6. 199 - एडेन मार्कराम

एशियन गेम्स के फाइनल में तिलक ने शिवम दुबे के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की जिसने पाकिस्तान की थोड़ी सी उम्मीद को भी खत्म कर दिया. तिलक का टी-20 इंटरनेशनल में यह 9वां अर्धशतक है. मैच की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 61 रन की पारी खेली, इसके अलावा शिवम दुबे ने 27 रन की पारी खेली, आजके मैच में वैभव सूर्यवंशी कोई खास कमाल नहीं कर पाए और 9 गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हुए. भारत-पाकिस्तान टी-20 इंटरनेशनल में 211 रन दोनों टीमों के बीच खेले गए मैच का यह सबसे बड़ा टीम स्कोर है. 

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