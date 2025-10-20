विज्ञापन
विशेष लिंक

हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान दर्दनाक हादसा, क्रैश लैंडिंग में कनाडा की महिला की मौत

हिमाचल प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग घाटी बीड़ बिलिंग में एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें कनाडा की एक 27 वर्षीय महिला सोलो पायलट, मेगन एलिजाबेथ रॉबर्ट, की धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों पर क्रैश लैंडिंग के बाद मौत हो गई है.

Read Time: 2 mins
Share
हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान दर्दनाक हादसा, क्रैश लैंडिंग में कनाडा की महिला की मौत
  • हिमाचल प्रदेश में कनाडा की 27 वर्षीय सोलो पायलट मेगन एलिजाबेथ रॉबर्ट की क्रैश लैंडिंग के बाद मौत हो गई है
  • घटना धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों पर हुई, जहां पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था
  • खराब मौसम और दुर्गम इलाके के कारण हेलीकॉप्टर से चार प्रयासों के बाद भी पायलट को खोजने में सफलता नहीं मिली थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कांगड़ा:

हिमाचल प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग घाटी बीड़ बिलिंग में एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें कनाडा की एक 27 वर्षीय महिला सोलो पायलट, मेगन एलिजाबेथ रॉबर्ट, की धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों पर क्रैश लैंडिंग के बाद मौत हो गई है. यह घटना शनिवार सुबह घटी थी.

इन दिनों दुनिया भर के सोलो पायलट बीड़ बिलिंग घाटी में डेरा डाले हुए हैं और रोमांचक उड़ानें भर रहे हैं. दुखद है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी ऐसी दुर्घटना है.

दुर्घटना और रेस्क्यू ऑपरेशन

जानकारी के अनुसार, कनाडा की मेगन एलिजाबेथ रॉबर्ट की क्रैश लैंडिंग शनिवार सुबह धौलाधार की दुर्गम पहाड़ियों पर हुई. बीड़ पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन (बीपीए) को सूचना मिलते ही तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. बीपीए ने तुरंत एक पैदल रेस्क्यू टीम घटना स्थल के लिए रवाना की. हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी पायलट को ढूंढने के प्रयास किए गए, लेकिन खराब मौसम और दुर्गमता के कारण चार छोटी उड़ानों के बाद भी सफलता नहीं मिली. माउंटेन ग्राउंड रेस्क्यू टीम जब घटनास्थल पर पहुंची, तो महिला पायलट की मौत की जानकारी मिली.

Latest and Breaking News on NDTV

शव निकालने का चुनौतीपूर्ण कार्य

पायलट मेगन का शव धौलाधार की लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाया गया है. शव को निकालने का कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है. सोमवार सुबह, रेस्क्यू टीम के सदस्यों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर उतारा गया. अब यह टीम 13,000 फीट की ऊंचाई से महिला के शव को लेकर लगभग 3,000 फीट नीचे की ओर आएगी, जो कि एक कठिन पहाड़ी ट्रैक है.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद, इस निचले बिंदु से हेलीकॉप्टर के माध्यम से शव को निकाला जाएगा. पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और स्थानीय प्रशासन इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और सुरक्षित उड़ान भरने के लिए सभी सोलो पायलटों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Himachal Pradesh Tourism, Himachal Accident, Himachal Paragliding Crash
Get App for Better Experience
Install Now