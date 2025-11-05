पहिले वाला कोई काम नहीं किया है, उसको कोई वोट मत दीजिएगा... आरजेडी पर बरसे नीतीश कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार राष्‍ट्रीय जनता दल पर हमलावर हैं. नीतीश कुमार ने बुधवार को साफ कहा कि पहले वाली सरकार को वोट मत दीजिएगा. साथ ही उन्‍होंने कटिहार के हसनगंज प्रखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से विकास के मुद्दे पर एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील की. नीतीश कुमार ने 2005 से पहले राजद शासन में कोई काम नहीं होने का आरोप लगाया और कहा कि उस वक्‍त बड़े पैमाने पर अपराध होते थे. साथ ही कहा कि अब कानून का राज है.



कटिहार के हसनगंज प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा प्रत्याशी तार किशोर प्रसाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान बरारी विधानसभा से जदयू प्रत्याशी विजय सिंह भी मंच पर उपस्थित थे.

बिहार बहुत विकसित होने वाला है: नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने बिहार में विकास का दावा करते हुए कहा, "पीएम मोदी विभिन्‍न जगहों पर जाते हैं और एक-एक चीज के बारे में जानकारी लेते हैं. केंद्र सरकार से मदद हो रही है और वो भी आप देख रहे हैं कि कितना अच्‍छा है. राज्‍य सरकार की तरफ से काम और केंद्र सरकार की तरफ से काम. ये होकर के बिहार के लिए बहुत विकास हो रहा है और जान लीजिए कि बिहार बहुत विकसित होने वाला है."

उसको वोट मत दीजिएगा: RJD पर बरसे नीतीश

इस दौरान नीतीश कुमार ने 2005 से पहले आरजेडी शासन की याद दिलाते हुए कहा, "सबसे अनुरोध है कि भाई इसके लिए आप इधर, उधर मत करिएगा. वो जो पहिले वाला है, वो कोई काम नहीं किया है, उसको कोई वोट मत दीजिएगा... आपके कटिहार में कितना काम कराया है, पहले वाली सरकार कोई काम की थी?... 2005 से पहले बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था. पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था. हम लोगों ने काफी काम किया. अब कानून का राज है."

इसके साथ ही नीतीश कुमार ने उपस्थित जनसमूह को अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई.

