NDA और महागठबंधन के वोट कहां से आए, समझिए किस जाति ने किसे सबसे ज्यादा वोट किया

बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन भी हो चुका है. इस बार के चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों पर बंपर जीत के साथ सत्ता में वापसी की है. इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन को बंपर वोट भी मिले हैं. अकेले एनडीए गठबंधन ने 47 फीसदी वोट हासिल किया है.

Ascendia के डेटा के अनुसार एनडीए को ईबीसी, एससी-एसटी के 60 फीसदी आबादी का वोट मिला है. दूसरी तरफ महागठबंधन को इसके कोर वोटर मुस्लिम और यादव के 60 फीसदी वोटरों का समर्थन मिला है. जहां तक सभी समुदायों का वोटों का मामला है तो उसमें महागठबंधन को भी सभी तबके का समर्थन मिला जरूर है लेकिन वो एनडीए के बराबर नहीं है.

सवर्णों का बड़ा तबका एनडीए के साथ

Ascendia के अनुसार 7 फीसदी सर्वर्णों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया. दूसरी तरफ महागठबंधन को केवल दो ही फीसदी सामान्य मतदाताओं का साथ मिला. अन्य को भी दो फीसदी सवर्ण वोटर्स ने अपना मत दिया. यानी अगर डेटा का विश्लेषण करें तो सवर्णों का बड़ा तबका वोट देने के मामले में एनडीए को चुना.

यादवों के लिए नो इफ, नो बट केवल आरजेडी

जहां तक राज्य में यादव मतदाताओं के वोट का सवाल है तो इसमें उन्होंने महागठबंधन को चुना है. कुल मतों का 10 फीसदी हिस्सा महागठबंधन को गया है. आरजेडी के सीएम फेस रहे तेजस्वी यादव ने इस गठबंधन की अगुवाई की थी. एनडीए को तीन फीसदी यादव मतदाताओं ने वोट किया जबकि अन्य को महज 1 फीसदी यादवों ने वोट दिया.

गैर यादव ओबीसी का रुझान जानिए

राज्य के गैर यादव ओबीसी वोटर ने एकमुश्त एनडीए को अपना वोट दिया. 7 फीसदी गैर ओबीसी आबादी ने एनडीए को समर्थन दिया. तीन प्रतिशत ने महागठबंधन को वोट देना पसंद किया जबकि केवल एक फीसदी ने अन्य को वोट किया.

ईबीसी का भरोसा एनडीए पर

बिहार की ईबीसी आबादी ने सबसे ज्यादा भरोसा एनडीए गठबंधन पर किया. 15 फीसदी ईबीसी आबादी ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया. जबकि महज 6 फीसदी ने महागठबंधन को मत दिया. चार फीसदी ने अन्य को वोटिंग की.

एससी-एसटी का रुझान किसकी ओर?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने भी एनडीए को सबसे ज्यादा समर्थन दिया. कुल 13 प्रतिशत लोगों ने सत्तारूढ़ गठबंधन को वोट दिया. 4 प्रतिशत ने महागठबंधन को और 5 फीसदी ने अन्य को वोट किया.

मुस्लिम महागठबंधन के साथ

जहां तक बाद मुस्लिम मतदाताओं की है तो उन्होंने खुलकर महागठबंधन को वोट किया. 13 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने महागठबंधन को चुना जबकि महज 2 प्रतिशत ने एनडीए के पक्ष में वोट किया. 3 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने अन्य को वोट किया.

बिहार चुनाव में एनडीए का जलवा

अगर सभी वोट प्रतिशत को जोड़ते हैं तो एनडीए का हिस्सा महागठबंधन की तुलना में करीब 9 फीसदी ज्यादा बैठ रहा है. एनडीए को जहां राज्य में 47 प्रतिशत वोट मिले वहीं महागठबंधन को कुल 38 फीसदी ही वोट मिले. अन्य को 16 फीसदी वोटों से संतोष करना पड़ा.