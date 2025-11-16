विज्ञापन
रोहिणी के बाद लालू की तीन और बेटियां पटना से रवाना, जानें कहां हुई है रागिनी, हेमा और अनुष्का की शादी

लालू परिवार में चल रहे गृह कलह और रोहिणी आचार्य के दिए गए बयान के बाद रविवार को लालू प्रसाद यादव की तीन बेटियां रागिनी, अनुष्का और हेमा भी पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गईं.

रोहिणी के बाद लालू की तीन और बेटियां पटना से रवाना, जानें कहां हुई है रागिनी, हेमा और अनुष्का की शादी
  • लालू परिवार में विवाद के बाद रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से दूरी बनाकर पटना से मुंबई रवाना हो गईं
  • तेजस्वी यादव की तीन और बहनें रागिनी, अनुष्का और हेमा पटना छोड़कर रवाना हो गईं.
  • रागिनी यादव की शादी यूपी के राजनीतिक परिवार से हुई है, जहां उनके ससुर और पति समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं
पटना:

लालू परिवार में छिड़े ताजा विवाद के बाद रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से अलग होने का ऐलान कर दिया. वे पटना से मुंबई अपने ससुराल के लिए रवाना हो गईं. रोहिणी आचार्य के बाद तेजस्वी यादव की तीन और बहनें पटना से निकल गईं. रविवार को रागिनी, अनुष्का और हेमा पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुईं.

हालांकि यह साफ नहीं है कि यह तीनों अपने पूर्व निर्धारित योजना के तहत पटना से बाहर गई हैं या फिर इस विवाद के बाद इन्होंने यह फैसला किया है. बहरहाल तीनों के पटना से निकलने की टाइमिंग को लेकर कयासबाजी तेज है. तीन में से दो बहनों की शादी राजनीतिक परिवार में हुई है.

रागिनी यादव

लालू प्रसाद यादव की चौथी बेटी रागिनी यादव की शादी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिवार में हुई है. उनके ससुर जितेंद्र यादव कांग्रेस में रहे, अब सपा के नेता हैं. विधायक रह चुके हैं. उनके पति राहुल यादव भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं.

हेमा यादव

हेमा यादव लालू प्रसाद यादव की पांचवीं बेटी हैं. उनके पति विनीत यादव भी राजनीतिक परिवार से हैं. हेमा यादव ने BITS से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई की चार्जशीट में हेमा यादव का भी नाम है.

अनुष्का यादव

लालू प्रसाद यादव की छठी बेटी अनुष्का राव की शादी हरियाणा के राजनीतिक परिवार में हुई है. उनके पति चिरंजीव राव हरियाणा से विधायक हैं. वे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं. कुछ राज्यों के सह प्रभारी भी रहे हैं. उनके ससुर हरियाणा में वित्त मंत्री रहे हैं.

