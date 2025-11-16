विज्ञापन
तेज प्रताप की पार्टी ने NDA सरकार को दिया 'नैतिक समर्थन', रोहिणी आचार्य को राष्ट्रीय संरक्षक बनने का ऑफर

तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल इस बार 44 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो अपना खाता भी नहीं खोल सकी. तेज प्रताप ने अपनी पार्टी की हार पर कहा कि हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है.

  • तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने बिहार की NDA सरकार को नैतिक समर्थन देने का निर्णय लिया है
  • JJP ने रोहिणी आचार्य को राष्ट्रीय संरक्षक बनाने का प्रस्ताव दिया जो तेज प्रताप की बहन और लालू यादव की बेटी हैं
  • जनशक्ति जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी
पटना:

तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) ने बिहार की NDA सरकार को 'नैतिक समर्थन' देने का ऐलान किया है. इसके अलावा राजनीतिक रूप से दिलचस्प फैसला यह रहा कि JJD ने लालू यादव की बेटी और तेज प्रताप की बहन रोहिणी आचार्य को पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनने का ऑफर दिया है. पार्टी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है.

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम यादव ने बताया कि मीटिंग के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा, "मैं जल्द ही रोहिणी दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह हमारी पार्टी की राष्ट्रीय संरक्षक बनें."

जेजेडी अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा था, "हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है. आज के परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं. हमारी हार कर भी जीत हुई है, क्योंकि बिहार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी."

उन्होंने आगे लिखा कि ये जयचंदों की करारी हार है. हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और आज कहने की जरूरत नहीं है, साफ-साफ दिख भी गया है. मैं तो हारकर भी जीता हूं, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद है.

तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए लिखा कि यह सच्चाई कड़वी है. इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया. इसी वजह से आज तेजस्वी यादव फेलस्वी हो गया. जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा.

