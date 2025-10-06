विज्ञापन
विशेष लिंक

अंतिम दौर में बिहार चुनाव की तैयारियां, वेबकास्टिंग से लेकर पिंक बूथ तक क्या बंदोबस्त, चुनाव आयोग ने बताया

बिहार चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वाम दल आदि के प्रतिनिधियों से मुलाकात की.

Read Time: 3 mins
Share
अंतिम दौर में बिहार चुनाव की तैयारियां, वेबकास्टिंग से लेकर पिंक बूथ तक क्या बंदोबस्त, चुनाव आयोग ने बताया
  • बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 2 दिनों तक पटना में बैठकें कीं
  • कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बल संवेदनशील बूथों पर तैनात किए जाएंगे
  • महिलाओं, युवाओं, दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान और सहूलियतें प्रदान की जाएंगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने बीते दो दिनों से पटना में मैराथन बैठकें कर चुनावी तैयारियों की गहन समीक्षा की. रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जनता को इस बात का भरोसा दिलाया कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होंगे. बिहार चुनाव के लिए अबकी बार चुनाव आयोग की तरफ से खास तैयारियां की गई है.

प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा

पहले दिन ज्ञानेश कुमार ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की. इसमें कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान केंद्रों की तैयारियों पर चर्चा हुई. वहीं संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी. दूसरे दिन उन्होंने जिलों के चुनाव पदाधिकारियों से मुलाकात की. इस बैठक में महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर खासा जोर दिया गया.

ये भी पढ़ें : बिहार महागठबंधन में महामंथन के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स, इस दिन ऐलान

राजनीतिक दलों से संवाद

मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वाम दल आदि के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. विपक्ष ने प्रशासन के दुरुपयोग की आशंका जताई, जबकि सत्तापक्ष ने आयोग को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार बिहार चुनाव में 17 नई पहल की गई हैं:-

  • ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो लगाई जाएगी
  • 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था सभी 90,000+ मतदान केंद्रों पर की जाएगी
  • मोबाइल फोन जमा सुविधा मतदाता मतदान केंद्र तक मोबाइल ला सकेंगे, लेकिन मतदान कक्ष के बाहर उसे जमा करना होगा
  • मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या, अब अधिकतम 1200 होगी, पहले यह सीमा 1500 थी
  • EPIC वितरण SOP: मतदाता पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर वोटर कार्ड वितरित किया जाएगा
  • वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत बिहार से की जा रही है
  • प्रत्याशी सुविधा टेबल अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर लगाई जा सकेगी (पहले 150 मीटर थी)
  • पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम की अंतिम गिनती से दो राउंड पहले पूरी की जाएगी

सामाजिक समावेशिता पर ज़ोर

महिलाओं के लिए “पिंक बूथ” बनाए जाएंगे, जहां केवल महिला कर्मचारी तैनात होंगी, वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प, व्हीलचेयर और वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. जब पत्रकारों ने शराबबंदी का मुद्दा उठाया, तो ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि यह राज्य सरकार का विषय है. आयोग केवल यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित न किया जाए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Election Commission, EC Preparation For Bihar Polls, ECI Gyanesh Kumar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com