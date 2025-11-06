महागठबंधन की इन 5 सीटों पर थी 'फ्रेंडली फाइट', जान लीजिए यहां इस बार कितना हुआ है मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान अब खत्म होने को है. इस चरण में कुल 121 सीटों पर मतदान हो रहा है. शाम पांच बजे तक इन सभी सीटों पर बंपर वोटिंग हुई है. इस बार शाम पांच बजे तक कुल 60.1 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है जबकि पिछली दफा (2020) में पहले चरण के तहत शाम पांच बजे तक कुल मतदान 51.8 फीसदी मतदान हुआ था.

पहले चरण में अभी तक जो वोटिंग का जो ट्रेंड दिख रहा है उसने अभी तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 1952 से लेकर अब तक कभी भी 64.7 फीसदी मतदान नहीं हुआ था. ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है. आज हम आपको बिहार की पांच अहम सीटों पर इस बार कितना मतदान रहा है उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं. ये वो सीटें हैं जहां हमेशा से ही फ्रेंडली फाइट देखने को मिली है.

बिहारशरीफ में भी बढ़ा मतदान प्रतिशत

इस बार इस सीट पर CPI बनाम कांग्रेस का मुकाबला है. बिहार शरीफ ओमार खान (कांग्रेस ) VS शिव कुमार यादव (CPI) मैदान में हैं. बात अगर वोटिंग की करें तो पहले चरण के तहत बिहारशरीफ में भी मतदान हुआ. सुबह नौ बजे तक इस सीट पर 11.2 फीसदी, जबकि 11 बजे तक 23 फीसदी, 1 बजे तक 37 फीसदी , तीन बजे तक 47.21 फीसदी और शाम पांच बजे तक कुल 53.05 फीसदी मतदान हुआ है. इस सीट पर 2020 में कुल 49.9 फीसदी मतदान हुआ था. यानी इस बार पिछली बार से ज्यादा मतदान हुआ है.

राजापाकर पर भी है सबकी नजर

इस सीट पर भी CPI बनाम कांग्रेस की ही लड़ाई है.CPI उम्मीदवार मोहित पासवान ने खुलकर कहा कि समन्वय समिति की मंज़ूरी के बिना कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया.वहीं इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से प्रतिमा कुमारी मैदान में है. बात अगर छह नवंबर को हुए मतदान की करें तो सुबह 9 बजे यहां 11.32 फीसदी मतदान हुआ, जबिक 26.63 फीसदी, दोपहर 1 बजे तक 41.67 फीसदी, दोपह के बाद तीन बजे 49.91 फीसदी और शाम पांच बजे 52.09 फीसदी रहा है. अगर बात 2020 में हुए मतदान की करें तो उस बार इस सीट पर कुल मतदान 59.16 फीसदी हुआ था.

बछवाड़ा में भी 2020 की तुलना में अधिक हुआ मतदान

बछवाड़ा में CPI बनाम कांग्रेस की लड़ाई बेहद दिलचस्प है. ‘लेनिनग्राद ऑफ़ बिहार' कहे जाने वाले इलाके में भी यही खींचतान है. इस सीट पर कांग्रेस के गरीबदास चुनाव लड़ रहे हैं और सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय भी चुनाव मैदान में हैं. बात अगर आज के मतदान की करें तो सुबह 9 बजे इस सीट पर कुल मतदान 14.66 फीसदी दर्ज किया गया था. जबकि सुबह के 11 बजते बजते ये बढ़कर 31 फीसदी हो गया. वहीं दोपहर एक बजे ये 46.68 फीसदी दर्ज किया गया, वहीं दोपहर तीन बजे ये 60.98 फीसदी हो गया, जबकि शाम पांच बजे इस सीट पर कुल मतदान 69.67 फीसदी दर्ज किया गया.

वैशाली में कम हुआ मतदान

वैशाली में इस बार RJD बनाम कांग्रेस की लड़ाई है. दोनों दलों के उम्मीदवार आमने-सामने हैं, जो गठबंधन की रणनीति पर सवाल खड़े करता है.संजीव सिंह (कांग्रेस) से हैं वहीं अजय कुमार कुशवाहा (राजद) के उम्मीदवार हैं. वैशाली में सुबह 9 बजे 15.30 फीसदी मतदान हुआ था जबकि सुबह 11 बजे मतदान यहां 31.24 फीसदी मतदान दर्ज किया गया, वहीं दोपहर एक बजे तक मतदान का प्रतिशत 44.27 फीसदी हो गया, जो तीन बजते-बजते 52.35 फीसदी तक पहुंच गया, जबकि शाम पांच बजे कुल मतदान 59 फीसदी दर्ज किया गया. अगर बात 2020 में हुए मतदान की करें तो उस दौरान इस सीट पर 61.1 फीसदी मतदान हुआ था.

बेलदौर में भी गिरा मतदान का प्रतिशत

इस सीट पर इस बार IIP बनाम कांग्रेस का है. इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (IIP) ने यहां ताल ठोंकी है, और सीट पर कांग्रेस से मुकाबला बन रहा है. बेलदौर मिथिलेश कुमार निषाद (कांग्रेस) की टिकट पर मैदान में हैं वहीं तनीषा भारती (IIP) से चुनाव मैदान में है. इस बार के चुनाव में सुबह 9 बजे 12.03 फीसदी मतदान हुआ, सुबह 11 बजे मतदान का प्रतिशत 29 पहुंच गया जबकि दोपहर 1 बजे यहां कुल 43.31 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. दोपहर तीन बजे वोटिंग का कुल प्रतिशत 52.65 फीसदी था वहीं शाम पांच बजे यहां कुल 56.30 फीसदी मतदान हुआ. अगर बात 2020 में हुए मतदान की करें तो इस सीट पर उस दौरान कुल 60.4 फीसदी मतदान हुआ था. यानी इस बार करीब-करीब चार फीसदी मतदान कम हुआ है.

