गुंडई राजद वालों का काम... RJD के MLC से तू-तू मैं-मैं पर NDTV से बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

बिहार चुनाव के पहले चरण के दौरान जहां एक तरफ बंपर वोटिंग ने सभी का ध्यान खींचा वहीं दूसरी तरफ RJD MLC अजय कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच हुई तू-तू मैं-मैं ने भी खूब सुर्खियां बटोरी. दोनों नेताओं का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ. इस बवाल को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने NDTV से खास बातचीत की. इस बातचीत के दौरान विजय सिन्हा ने कहा कि RJD के लोग इलाके में कई बूथ पर अतिपिछड़ा समाज के लोगों को वोटे देने से रोक रहे थे. जैसे ही इसकी सूचना हमें मिली मैं मौके पर पहुंचा.

RJD के लोग गांववालों को डरा रहे थे

हम लोगों को ये भी बताया गया कि RJD के लोगों को वोटर्स को बूथ पर जाने से रोका हुआ है. इस वजह से पोलिंग बूथ पर कोई नहीं है. जब मैं गांव जाने लगा तो RJD लोगों ने पत्थर, गोबर फेंकना शुरू कर दिया. फिर हमने गाड़ी को बैक किया. फिर हम दूसरे टोले में गए. फिर खबर आई की हमारे ही क्षेत्र में RJD का एमएलसी अजय सिंह वोटर को डरा रहे हैं. तब हम उधर जाने लगे इसी दौरान रास्ते RJD के एमएलसी अजय कुमार मिले. वो उल्टा पुल्टा बोलने लगे. गांव के लोगों ने बताया था कि एमएलसी पहले से ही शराब के नशे में था. ये कोई उम्मीदवार नहीं था ऐसे में ये वहां क्या कर रहा था इसकी जांच होनी चाहिए. मैंने प्रशासन को भी इसके लिए लिखा है.

विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसी घटनाएं कई दिनों से घट रही हैं. लेकिन यहां के एसपी का जिनके शासन में ये सब हो रहा है. प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता ये एक बड़ी चिंता का विषय़ है. प्रशासन के कुछ लोग चुनाव के दौरान पूरी तरह से एक्टिव नहीं दिख रही है.

विजय सिन्हा ने आगे कहा कि RJD और कांग्रेस की क्या सोच है वो ऐसी घटनाओं से दिखती है. RJD के लोग प्लानिंग के साथ अराजकता पैदा करते हैं. उनकी मानसिकता ही उन्माद पैदा करने की है. ये लोग गुंडा एलिमेंट्स हैं. गुंडई करना इनका काम है. आज मेरे बॉडीगार्ड आगे बढ़ा तो राजद के एमएलसी ने महिला और बच्चों को आगे कर दिया. मैंने कहा कि विजय सिन्हा 20 साल से गुंडों से लड़ता रहा है. हम लोग गुंडे के छाती पर बुलडोजर चलेगा. अपराधियों के दिल में दहशत पैदा हो इसके लिए जरूरी है कि समय पर एक्शन लिया जाए. राजद के सत्ता में आने से बिहार में अपराधी बढ़ गए. हम होते तो इतने गुंडे होने ही नहीं देते.