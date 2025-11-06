विज्ञापन
महागठबंधन के कब्जे वाली सीटों पर भी बंपर मतदान किस ओर इशारा? तेजस्वी की राघोपुर सीट पर भी जमकर वोटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव महागठबंधन खासकर तेजस्वी यादव की आरजेडी के लिए बेहद अहम है. राष्ट्रीय जनता दल के कब्जे वाली सीटों पर भी वोटिंग बढ़ी है.

  • बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर शाम 6 बजे तक 64.5 फीसदी मतदान रिकॉर्ड हुआ है
  • महागठबंधन की तरफ से पहले चरण में राजद 72, कांग्रेस 24 और लेफ्ट 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं
  • एनडीए में जेडीयू 57, बीजेपी 48, एलजेपी 13 और आरएलएम 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ. शाम 6 बजे तक 64.5 फीसदी वोटिंग हुई. इसमें महागठबंधन की गढ़ माने जाने वाली राघोपुर, महुआ, अलीनगर, दानापुर, मनेर, मसौढ़ी, सीवान, रघुनाथपुर, सीवान और दरभंगा ग्रामीण जैसी सीटें हैं. महागठबंधन की ओर से राजद 72 सीटों पर, कांग्रेस 24 सीट और लेफ्ट 14 सीटों पर मैदान में हैं. वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू 57 पर, बीजेपी 48 सीट, एलजेपी (रामविलास) 13 सीट पर और आरएलएम (उपेंद्र कुशवाहा) ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) 1 सीट पर मुकाबले में है.

सीट - 2025  : 2020

सूर्यगढ़- 65.22% : 56.03%

मधेपुरा-65.12%: 62.06%

सिमरी बख्तियारपुर-65.72% : 58.09

दरभंगा- 58.29 % : 55.79%

केवटी- 62.06% : 56.4%

गौरा बौराम-50.80% : 57.19%

लालगंज-60.17% : 57.65%

राघोपुर-64.01% : 58.03%

महुआ-54.88% :60.04%

अगियांव- 49.47% : 52.46%

संदेश-58.01% : 52.96%

तरारी-53.52% : 55.63%

बक्सर-57.74% : 56.32 %

बैकुंठपुर- 67.98% :57.71%

रघुनाथपुर-51.88% :53.52%

दरौंदा-57.42% :51.11%

जीरादेई-56.50% : 52.04%

दरौली-54.50% : 50.16%

परसा-65.14% : 57.74 %

दानापुर-55.27 % : 52.49%

मनेर-58.12% : 61%

मसौढ़ी-59.91% : 58.28%

अलीनगर-58.05% : 57.4 %

सीवान- 59.70% :  54.42%

महुआ- 68.54% :  60.04%

राजद के लिए बेहद अहम
विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों पर नजर डालें तो इन 121 सीटों में से 61 पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि एनडीए को 59 सीटें मिलीं. एलजेपी ने सिर्फ एक सीट हासिल की थी.इन 121 सीटों में सबसे ज्यादा 42 सीटें राजद को मिली थीं. वहीं बीजेपी ने 32 सीटें और जेडीयू ने 27 सीटें जीती थीं. कांग्रेस को 2 और वीआईपी को 4 सीटें मिली थीं.

Bihar Voting Percentage Live: शाम 6 बजे तक 64.7 फीसदी हुआ मतदान, पिछली बार से 8.3 % ज्यादा पड़े वोट

नीतीश कुमार के लिए बड़ा इम्तेहान
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी पहला चऱण अहम रहा. जेडीयू के 2020 में जो 43 विधायक जीते थे, उनमें से 23 एमएलए पहले चरण में जीते थे. जेडीयू की पहले चरण 57 सीटों में 36 सीटों पर उसकी टक्कर राजद से, कांग्रेस से 13 सीटों पर, लेफ्ट से 7 सीटों पर और वीआईपी से 2 सीटों पर है. बीजेपी की 48 सीटों में 23 पर राजद, कांग्रेस 13 सीटों पर मुकाबला है. एलजेपी रामविलास की 10 सीट पर आरजेडी और पांच सीटों पर बीजेपी से टक्कर है. उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के दोनों उम्मीदवारों का मुकाबला राजद से होगा.

महागठबंधन की बड़ी सीटें

राघोपुर- राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की सीट

अलीनगर- राजद का गढ़ रहा है

दानापुर (यहां से लालू यादव भी विधायक रहे हैं)

मनेर- भाई वीरेंद्र यहां से लगातार जीत रहे हैं

मसौढ़ी- इसे भी राजद का गढ़ माना जाता है

रघुनाथ पुर- यह शाहबुद्दीन की सीट मानी जाती है

सीवान- अवध बिहारी चौधरी लगातार जीत रहे हैं।

दरभंगा ग्रामीण- ललित यादव लगातार जीत रहे हैं

