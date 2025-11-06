विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद जीत के दावे, जानें पीएम मोदी और तेजस्‍वी यादव सहित नेताओं ने क्‍या कहा

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद अलग-अलग पार्टियों के नेताओं ने जीत के दावे किए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है तो तेजस्‍वी यादव ने बिहारवासियों को धन्‍यवाद देते हुए कहा कि आपने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया है.

Read Time: 5 mins
Share
बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद जीत के दावे, जानें पीएम मोदी और तेजस्‍वी यादव सहित नेताओं ने क्‍या कहा
  • बिहार चुनाव के पहले चरण में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 64.7% ने मतदान किया, जो अब तक का सर्वाधिक है.
  • पीएम मोदी ने का कि बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है.
  • तेजस्वी यादव ने बिहारवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली :

बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान में गुरुवार को 3.75 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 64.7 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है. पहले चरण के मतदान के बाद बाद अलग-अलग पार्टियों के नेताओं ने जीत के दावे किए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है तो प्रदेश के डिप्‍टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने इस चरण की 121 विधानसभा सीटों में से 100 के जीतने का दावा किया है. वहीं तेजस्‍वी यादव ने बिहारवासियों को धन्‍यवाद देते हुए कहा कि आपने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "बिहार विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है. इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है. जनता-जनार्दन के इसी जोश के बीच कल दोपहर करीब 1:45 बजे औरंगाबाद और लगभग 3:30 बजे भभुआ में अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा."

Latest and Breaking News on NDTV

सम्राट चौधरी का 121 में से 100 सीटें जीतने का दावा 

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "मैं शांतिपूर्ण मतदान के लिए बिहार प्रशासन, बिहार की जनता और चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं. बिहार में आम मतदाता जिस तरह से वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में मतदान में 4-5% की वृद्धि देखी गई है... पहले चरण के बाद हमारे प्रतिनिधियों से मिली रिपोर्ट के अनुसार, NDA 121 में से लगभग 100 सीटें जीत रहा है और यह 2010 के नतीजों को तोड़ने वाला है. महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी आज के चुनाव में हारने वाला है... इस बार लालू यादव के पूरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं जीतेगा. चुनाव में सभी को हार का सामना करना पड़ेगा..."

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोगों को डबल इंजन सरकार पर भरोसा है और एनडीए फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाएगा. 

11 नवंबर को दिखना चाहिए यह जुनून: तेजस्‍वी

तेजस्‍वी यादव ने बिहारवासियों को धन्‍यवाद दिया और कहा, "पहले चरण का मतदान आज खत्‍म हुआ. आप लोगों ने बंपर वोटिंग की है और आज मैं कह सकता हूं कि आपने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया है. सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को धन्‍यवाद देना चाहते हैं. यह जोश और जुनून 11 नवंबर को भी दिखना चाहिए. 

मशीनों में दिखेगा लोगों का गुस्‍सा: पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्‍न होने के बाद एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि लोगों के चेहरों पर जो गुस्‍सा था, वो मशीनों पर भी दिखेगा. उन्‍होंने कहा कि बिहार के लोगों का गुस्सा आज बीजेपी के नेताओं पर भी दिखा. साथ ही उन्‍होंने आरोप लगाया कि आज ऐसा लगा कि चुनाव आयोग सो रहा था. उन्‍होंने कहा कि बीजेपी के नेता राकेश सिंह ने आज भागलपुर में वोट डाला. उन्‍होंने कहा कि बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं, जो दिल्‍ली में भी वोट डालते हैं और यहां भी वोट डालते हैं. उन्‍होंने दावा किया कि तेजस्‍वी यादव भारी बहुमत से सीएम बनने जा रहे हैं.  

प्रशांत किशोर का सत्ता परिवर्तन का दावा 

प्रशांत किशोर ने पहले चरण के मतदान के बाद बिहार की सत्ता में बदलाव का दावा किया है. प्रशांत किशोर ने कहा कि सबसे ज्‍यादा पोलिंग यह दिखाती है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है. 14 नवंबर को नई व्‍यवस्‍था बनने जा रही है. 

पहले कभी इतना शांतिपूर्ण मतदान नहीं हुआ: एडीजी

एडीजी कुंदन कृष्णन ने पहले चरण के मतदान के बाद कहा कि बिहार में पहले कभी इतना शांतिपूर्ण मतदान नहीं हुआ था. रात भर सघन गश्त और जांच होती रही. उन्‍होंने कहा कि सीएपीएफ और बिहार पुलिस सहित हमारे सुरक्षा बलों ने एक रिकॉर्ड बनाया. एक महीने के भीतर 850 अवैध हथियार बरामद किए गए और करीब 4,000 कारतूस बरामद किए गए. यह एक बड़ा अभियान था, इसलिए कहीं से भी गोलीबारी की कोई खबर नहीं है. 

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ने दी मतदाताओं को बधाई 

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1951 के बाद से ऐतिहासिक मतदान के लिए मतदाताओं को बधाई दी. उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग में पूर्ण विश्वास व्यक्त करने और इतनी बड़ी संख्या में उत्साह और जोश के साथ मतदान करने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने पूरी पारदर्शिता और समर्पण के साथ काम करने के लिए पूरी चुनाव मशीनरी को भी धन्यवाद दिया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections, Samrat Choudhary, PM Narendra Modi
Get App for Better Experience
Install Now