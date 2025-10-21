गोविंदपुर सीट: राजद ने पूर्णिमा यादव को बनाया उम्मीदवार, टिकट कटने के बाद निर्दलीय उतरे मो. कामरान

गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी आर ने विनिता मेहता को प्रत्याशी बनाया है. विनिता जिला पार्षद हैं. विनिता बिहार के नवादा बीजेपी के जिलाध्यक्ष अनिल मेहता की पत्नी हैं. विनिता गोविंदपुर से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने को लेकर कई सालों से जनसंपर्क कर रही थी. लेकिन एनडीए की सीट शेयरिंग में यह सीट एलजेपी आर के खाते में चली गई. एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल मेहता की मौजूदगी में विनिता मेहता को गोविंदपुर क्षेत्र का सिंबल दिया.

दूसरी और पूर्णिमा यादव राजद की और से चुनाव लड़ रही हैं. साल 2005 से पूर्णिमा यादव जदयू से जुड़ी हुई थी. गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक मो. कामरान की जगह पूर्णिमा यादव को टिकट दिया गया है. पूर्णिमा यादव के पति कौशल यादव नवादा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं. मो. कामरान ने 2020 के चुनाव में जदयू की पूर्णिमा यादव को 33 हजार मतों के अंतर से पराजित कर दिया था. मो. कामरान मगध इलाका से राजद का अकेला मुस्लिम विधायक थे. हालांकि मो कामरान ने भी निर्दलीय नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है.

कौशल परिवार का गोविंदपुरमें काफी दबदबा

कौशल परिवार का गोविंदपुर विधानससभा क्षेत्र में काफी दबदबा रहा है. कौशल यादव कुल चार दफा विधायक निर्वाचित हुए हैं. तीन दफा गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से जबकि एक दफा नवादा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं. इनमें दो दफा निर्दलीय जबकि दो दफा जदयू से निर्वाचित हुए. कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव भी चार बार विधायक निर्वाचित हुई हैं. एक बार गोविंदपुर जबकि तीन बारनवादा से जीती हैं. खासकर गोविंदपुर विधानसभा में कौशल परिवार ने दस बार कब्जा किया है.

पहली बार कौशल यादव के पिता युगल किशोर प्रसाद यादव निर्वाचित हुए थे. उनकी मौत के बाद कौशल की मां गायत्री देवी पांच बार गोविंदपुर का नेतृत्व की. जबकि चार बार कौशल दंपित निर्वाचित हुए हैं. लंबे अंतराल के बाद 2020 में कौशल यादव गोविंदपुर सीट से बेदखल हुए थे.

बता दें कि कौशल यादव 2005 से लगातार जदयू की राजनीति करते रहे हैं. लेकिन जुलाई 2025 में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के समक्ष कौशल यादव, उनकी पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव और पूर्व विधान पार्षद मित्र सलमान रागीव राजद में शामिल हुए थे.