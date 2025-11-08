स्ट्रांग रूम का CCTV बंद होने का वीडियो वायरल, RJD ने EVM में गड़बड़ी का लगाया आरोप

- सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महनार विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र पर लगे CCTV कैमरे को बंद पाया गया है.
- राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया है कि सीसीटीवी कैमरा बंद करके ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है.
- वायरल वीडियो के बाद प्रशासनिक ने जांच की बात कही है.
बिहार के वैशाली जिले में पहले चरण में ही चुनाव समाप्त हो चुका है और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होनी है. प्रशासन ने जिले के 8 विधानसभा सीट के मतों की गिनती के लिए दो मतगणना केंद्र बनाया है, जहां ईवीएम को रखा गया है. इस बीच आरएन कॉलेज मतगणना केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि महनार-129 विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम की निगरानी के लिए लगाया गया सीसीटीवी कैमरा को बंद है.
"ईवीएम से छेड़छाड़"
इस वीडियो के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया है कि मतगणना में गड़बड़ी के लिए सीसीटीवी कैमरे को बंद किया गया है. वहीं वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने मतगणना केंद्र से आवाजाही कर रही गाड़ियों पर सवाल खड़ा किया है. राजद ने अपने सोशल साइट पर इस वीडियो को अपलोड कर आशंका जताई है कि सीसीटीवी को बंद कर ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा सकता है और चुनाव परिणाम को प्रभावित किया जा सकता है.
वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी-बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहाँ घुसती है और निकलती है। @ECISVEEP जवाब दें। l— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 7, 2025
देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के… pic.twitter.com/y5hrck8GqZ
बता दें कि महनार विधानसभा सीट से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे है. जिनका मुकाबला राजद के ई.रविन्द्र सिंह के साथ है. ऐसे में इस तरह का वीडियो सामने आने से प्रशासन की कार्यशैली पर राजद ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.
बहरहाल वीडियो सामने आने के बाद से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है और एसडीएम ने इस पूरे मामले और वायरल वीडियो के जांच की बात कही है.
