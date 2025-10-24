विज्ञापन
55 minutes ago
पटना:

Bihar Election Live Updates: पीएम मोदी शुक्रवार से बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे. इस दौरान वह प्रदेश के कई जिलों में जनसभाएं करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे. चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर से होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी कर्पूरी ग्राम जाकर समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के घर पहुंचेंगे. वहां वह कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देंगे. इसी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री अपने बिहार दौरे और चुनावी रैलियों की औपचारिक शुरुआत करेंगे. जानकारी के मुताबिक, 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में दो बड़ी चुनावी सभाएं करेंगे. इसके बाद उनका अगला चरण 30 अक्टूबर को तय है, जब वह मुजफ्फरपुर और छपरा में रैलियां संबोधित करेंगे.

Bihar Election Live Updates:

Oct 24, 2025 07:20 (IST)
बिहार चुनाव में तीर भी निशाने पर लगेगा और कमल भी खिलेगा : एसपी सिंह बघेल

बिहार चुनाव के मद्देजनर विपक्षी महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर दी है. केंद्रीय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने गुरुवार को विपक्ष पर निशाना साधा और एनडीए के जीत का दावा किया. बिहार में महागठबंध ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और विकासशील इंसाफ पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है. एस.पी. सिंह बघेल ने आईएएनएस से बात करते हुए महागठबंधन के इस फैसले पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं जताई. उन्होंने कहा, "यह लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन हम राजनीतिक लोगों के लिए यह सिर्फ एक न्यूज है. आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना था, तो उसे आरजेडी से ही घोषित करना था."

