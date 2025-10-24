बिहार चुनाव के मद्देजनर विपक्षी महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर दी है. केंद्रीय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने गुरुवार को विपक्ष पर निशाना साधा और एनडीए के जीत का दावा किया. बिहार में महागठबंध ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और विकासशील इंसाफ पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है. एस.पी. सिंह बघेल ने आईएएनएस से बात करते हुए महागठबंधन के इस फैसले पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं जताई. उन्होंने कहा, "यह लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन हम राजनीतिक लोगों के लिए यह सिर्फ एक न्यूज है. आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना था, तो उसे आरजेडी से ही घोषित करना था."