समस्तीपुर रैली में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- जननायक का नाम चोरी का करने का तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चुनावी मुहिम का आगाज करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी पर करारा हमला बोला. जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से चुनावी शंखनाद करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं पर तीखे तंज कसे.

चोरी के मामलों में जमानत पर हैं विपक्षी नेता

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक ओर बीजेपी जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.

प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का नाम लिए बिना कहा, "हजारों करोड़ रुपये के घोटाले में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, और जो जमानत पर हैं वो चोरी के मामले पर जमानत पर हैं."

'जननायक' की उपाधि की चोरी का आरोप

पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चोरी की आदत अब ऐसी हो गई है कि ये लोग अब जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुराने की कोशिश कर रहे हैं. "ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं. बिहार के लोग जननायक ठाकुर का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे."

यह तंज परोक्ष रूप से राहुल गांधी को लेकर था, जिन्हें हाल के दिनों में विपक्षी दलों द्वारा 'जननायक' के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है.

नीति और नेतृत्व साफ हो तो जनता देती है आशीर्वाद: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों में बीजेपी को मिल रहे जनादेश का जिक्र करते हुए कहा कि जब नीयत साफ हो, नेतृत्व साफ हो, नीतियां देशहित और जनहित में हों, तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बीते 11 सालों में एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने बीजेपी और एनडीए को बार-बार अवसर दिया है. पीएम ने कहा, "अभी महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार बनाई. अभी-अभी हरियाणा की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा को पहले से भी कहीं अधिक सीटें दी. मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में भी बीजेपी को मिल रही लगातार जीत इसका प्रमाण है."