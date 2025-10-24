'छर्रा, कट्टा, दुनाली' पर वार, PM मोदी ने पहली ही रैली में बता दिया बिहार में क्या रहेगी वार की धार

BJP ने बिहार में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है. पीएम मोदी ने समस्तीपुर से अपने अभियान की शुरुआत की. इस बार वार की धार क्या रहेगी, यह साफ हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली से बीजेपी का टोन सेट किया. आरजेडी को 'जंगलराज' से घेरा, तो 'नई रफ्तार वाले बिहार' का वादा किया. साफ है कि बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस के लिए 'जंगलराज ', 'करप्शन' और 'परिवारवाद' का ट्रिपल फॉर्म्युला तैयार किया है. बिहार में अगले दो हफ्ते जैसे-जैसे चुनावी गर्मी बढ़ेगी, वार-पलवार का यह सिलसिला तेज होगा. जानिए मोदी के भाषण के सार क्या है...

छर्रा, कट्टा, दुनाली... से वार

ये लठबंधन वाले, जिन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं. जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए, तो जंगलराज ही याद आएगा. अभी से आरजेडी-कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दुनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं. इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है. इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है. सतर्क रहना है. इस चुनाव में भी जंगलराज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है. समस्तीपुर रैली में PM मोदी



मैथिली कनेक्टः पीएम मोदी मैथिली में भाषण की शुरुआत की. श्यामा माई, विद्यापति धाम समेत सभी आस्था स्थलों का नाम लिया.

जंगलराज वाला नारा तैयार: मोदी ने रैली में दो नए नारे दिए. पहले नारे में आरजेडी के जंगलराज का जिक्र था. उन्होंने कहा- लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है. अब पूरा बिहार कह रहेगा-

फिर एक बार एनडीए सरकार

फिर एक बार सुशासन सरकार

जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार

नारा नंबर 2: मोदी ने रैली में नई रफ्तार वाले बिहार का नारा भी दिया. उन्होंने कहा- मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है-

नई रफ्तार से चलेगा बिहार

जब फिर आएगी एनडीए सरकार.

लोकल कनेक्ट: मैं एक सच बता दूं.. मैंने जिंदगी गुजरात में खपाई, लेकिन दीपावली के दो दिन के बाद अगर मुझे इससे आधे लोग भी इकट्ठे करने हों, तो मैं नहीं कर सकता. इतने बड़ी तादाद में आपका आना, त्योहारों के बीच यह आपका प्यार है. यह हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है. मैं सिर झुकाकर नमन करता हूं. कल से छठी मईया का महापर्व भी शुरू हो रहा है.

कर्पूरी ठाकुर कनेक्टः आज का दिवस मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है. यहां आने से पहले में कर्पूरी ग्राम गया था. वहां मुझे भारत रत्न रननायक कर्पूरी ठाकुर जी को स्मरण-नमन करने का अवसर मिला. उनका ही आशीर्वाद है कि हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से लोग इस मंच पर खड़े हैं. सामाजिक न्याय लाने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है.



जमानत वाला कटाक्ष: ये जमानत पर चल रहे लोग हैं. जो जमानत पर हैं, वह चोरी के मामले में जमानत पर हैं. अभी चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं. बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का यह अपमान कभी नहीं सहेंगे.