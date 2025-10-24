प्रणाम करैई छी, ई धरती माता सीता आ राजा जनक के तपस्या से पावन बनलई हअ... हम धनेश्वर मंदिर, बाबा कुटेश्वर नाथ, श्यामा माई, विद्यापति धाम आ संपूर्ण मिथिला के श्रद्धापूर्वक नमन करई छी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में बिहार के समस्‍तीपुर में अपनी पहली चुनावी रैली की शुरुआत की. पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बन चुका है, पूरा बिहार कर रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एकबार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार, साथियों मैं आप सभी के इस प्यार में इस अपनेपन से अभिभूत हूं.



नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार'

पीएम मोदी ने कहा, 'मैं एक सच बता दूं मैं जिंदगी गुजरात में खपाई, लेकिन दीपावली के दो दिन के बाद अगर मुझे इसे आधे लोग भी इक्ट्ठे करने हो तो, मैं नहीं कर सकता. इतनी बड़ी तादाद में आपका आना त्योहारों के बीच आना ये आपका प्यार आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है. मैं आप सबका सिर झुकाकर नमन करता हूं. इस समय जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं, कल से छठी मइया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है, ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आएं हैं. समस्तीपुर का जो माहौल है, मिथिला को मूड है, उसने पक्का कर दिया है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार.'

भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को किया याद

प्रधानमंत्री मोदी कहा, 'यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था. वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर श्रद्धापूर्वक स्मरण करने नमन करने का अवसर मिला. उनका ही आशीर्वाद है कि मेरे जैसे, नीतीश जी जैसे, रामनाथ जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं. आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है. वो मां भारती के अनमोल रत्न थे. उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला, ये हमारे लिए सम्मान की बात है.

'गरीब को पक्का घर देना ये गरीब सेवा है कि नहीं है'

बिहार की पिछले सरकारों पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'गरीब को पक्का घर देना ये गरीब सेवा है कि नहीं है, गरीब को मुफ्त अनाज देना, गरीब की सेवा है या नहीं! मुफ्त इलाज, शौचलाय, नल से जल सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है. साथियों सामाजिक न्याय के दिखाए ठाकुर के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है. हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है. ये हमारी सरकार है कि जिनते सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अहम निर्णय लिया. बीजेपी, एनडीए ने ही एससी एसटी के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया है. साथियों डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को गरीबों को आरक्षण नहीं था. ये संविधान लेकर जो गुमराह करते हैं, न उनके समय में ये हक नहीं मिलता था, एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया. हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी, ये मांग भी एडीए सरकार ने ही पूरी की.'

हरियाणा, मध्‍य प्रदेश, गुजरात में NDA को बार-बार अवसर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह, कर रहे हैं ये आपको मुझसे ज्यादा पता है. हजारों करोड़ रुपये के घोटाले में ये जमानत पर चल रहे हैं लोग हैं, और जो जमानत पर हैं वो चोरी के मामले पर जमानत पर हैं. ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं. बिहार के लोग जननायक ठाकुर का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे. जब नीयत साफ हो नेतृत्व साफ है, नीतियों और देशहित और जनहित में हो तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है. बीते 11 सालों में हमने देखा है कि एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने बीजेपी को एनडीए को बार-बार अवसर दिया है. मैं आपको हकीकत से बताना चाहता हूं अभी महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकारी बनाई. अभी-अभी हरियाणा में भी यही हुआ, हरियाणा की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा को पहले से भी कहीं अधिक सीटें दी. एमपी में भी बीजेपी कई सालों से सरकार चला रही है और वहां भी पिछले चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली. यही रुझान हमने गुजरात में देखा, उत्तराखंड में देखा वहां भी ऐसा ही दिखा है. यूपी और उत्तराखंड में हर पांच साल में सत्ता बदलती थी, वहां की जनता ने बीजेपी को फिर से लगातार अवसर देकर एक नई परिवाटी बना दी है.

इनती लाइट है, तो लालटेन क्‍यों चाहिए

लालू यादव की आरजेडी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मैं आंकड़ा देता हूं, क्या आप याद रखोगे? कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था, उससे तीन गुना ज्यादा पैसा बीजेपी एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है. तीन गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो तीन गुना तेजी से होगा कि नहीं, समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे बन रहा है नई रेल लाइनें बन रही हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है. बिहार में बिजली के नए नए कारखाने लग रहे हैं, आज बिहार में एक माहौल बना हैं, ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार आना चाहते हैं. यहां फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई कंपनियां खोलना चाहते हैं, वो समय दूर नहीं जब बिहार के जिले-जिले में हमारे युवाओं की स्टार्टअप कंपनियां होंगी. एनडीए सरकार ने एक और काम किया, जो मैं आपको जरूरत बताऊंगा. जब सबके हाथ में इनती लाइट है, तो लालटेन क्‍यों चाहिए. पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है बिहार को लालटेन और उनके साथी नहीं चाहिए. साथियों ये एनडीए की सरकार है, इससे बिहार के गांव गांव में इंटरनेट पहुंचाया है. इस सरकार ने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी एक जीबी डेटा 100-150 रुपये में आता है. लेकिन भारत में आपके इस चायवाले ने पक्का कर दिया है कि एक जीबी डेटा एक कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा. इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है. रील्स पर रील्स बन रही है न उसमें बीजेपी और एनडीए की नीतियों का योगदान है.'

'एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा'

नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी. इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है. इन चुनावों में बिहार में एनडीए को अबतक का सबसे बड़ा जनादेश देगा. साथियों ये साल 2005 का अक्तूबर महीना ही था, जब बिहार ने जंगलराज से मुक्ति पाई थी. नीतीश के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही. कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश के सामने भांति-भांति के रोड़े अटकाए बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी. आरजेडी बिहार के आपलोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश को वोट क्यों दिया, नीतीश की सरकार क्यों बनाई. हालत तो ये थी कि आरजेडी वाले कांग्रेस को धमकाते थे कि अगर बिहार में नीतीश की बात मानी बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया फिर आरजेडी का समर्थन छोड़ देगी. नीतीश सुशील मोदी, पासवान जी और आज जीतन राम मांझी, कुशवाहा, भाई चिराग के साथ मिलकर नीतीश दिन-रात काम कर रहे हैं. बिहार को उस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है, अब 2024 के बाद से बिहार में विकास का नया दौर शुरू हुआ है. आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं हैं, जहां विकास का कोई न कोई काम नहीं हो रहा है. आप किसी भी दिशा में 50 किलोमीटर चले जाइए आपको केंद्र या राज्य का कोई न कोई काम दिख जाएगा.'