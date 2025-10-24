बिहार में आज PM मोदी की रैली, कर्पूरी ठाकुर के गांव से देंगे बड़ा संदेश, NDA की चुनावी रणनीति को मिलेगी धार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनावी बिगुल फूंकेंगे. विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद यह उनका पहला दौरा है.पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव की अपनी पहली रैली से बीजेपी के चुनाव प्रचार के पूरे एजेंडे को सामने ला सकते हैं. देखना होगा कि परिवारवाद, जंगलराज जैसे मुद्दों पर विपक्षी महागठबंधन को घेरने वाले पीएम मोदी इस बार क्या सियासी शब्दबाण विरोधी खेमे पर चलाते हैं.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही बिहार की चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं. शाह चुनावी मैनेजमेंट में जुट गए हैं और टिकट न मिलने से नाराज नेताओं और बागियों को भी मना रहे हैं. वो बक्सर और सीवान में चुनावी रैली करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर जिले के कर्पूरी गांव में की रैली से चुनाव अभियान का शंखनाद करने जा रहे हैं. बिहार में अति पिछड़ों के कल्याण के लिए सब कुछ झोंकने वाले कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली पर पहली रैली यह साफ संदेश देती है कि भाजपा-जदयू की अगुवाई वाली एनडीए बिहार में ओबीसी और ईबीसी पर रहेगा. बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने ही भारत रत्न के सम्मान से नवाजा था.

पीएम मोदी दिल्ली से सुबह 10 बजे दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां से जीकेपीडी कॉलेज मैदान कर्पूरी ग्राम के लिए प्रस्थान करेंगे.GKPD कॉलेज मैदान कर्पूरी ग्राम में उनकी प्रतिमा माल्यार्पण और उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री समस्तीपुर में ही पुलिस लाइन दूधपुरा में 12 बजे चुनाव रैली को संबोधित करेंगे. फिर वहां से बेगूसराय रवाना होंगे, जहां उलाव हवाई अड्डे के निकट 1.40 बजे उनकी एक और चुनावी रैली होनी है. वहां से वो वापस दरभंगा हवाई अड्डा से दिल्ली रवाना होंगे.

तेजस्वी यादव ने गुरुवार को महागठबंधन की प्रेस कान्फ्रेंस में चुनौती दी थी कि एनडीए अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों घोषित क्यों नहीं करती. पीएम मोदी बिहार में पहली चुनावी रैली में इसका भी करारा जवाब दे सकते हैं. साथ ही इंडिया गठबंधन के भीतर 13-14 सीटों पर आपस में ही रही लड़ाई को लेकर भी विपक्षी खेमे की चुटकी ले सकते हैं.



कर्पूरी ठाकुर की पोती बोलीं, सियासी लाभ लेने का प्रयास

पीएम मोदी विधानसभा चुनाव का शंखनाद समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ करेंगे. कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत संभालने वाले उनके पुत्र जेडीयू के राज्यसभा सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इसकी सराहना की है. लेकिन कर्पूरी ठाकुर की पोती ने कहा है कि प्रधानमंत्री यह चुनावी लाभ लेने के लिए कर रहे हैं. जागृति ठाकुर इस बार मोरवा विधानसभा से जनसुराज की प्रत्याशी हैं.

इनपुट अविनाश कुमार समस्तीपुर