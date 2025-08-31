विज्ञापन
'हम 20 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, किसी के सामने नहीं झुकेंगे', बिहार विधानसभा चुनाव पर बोले जीतन राम मांझी

मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं.

बिहार में सियासी माहौल हर दिन के साथ गर्माता जा रहा है. चुनाव से पहले जहां राहुल गांधी एक तरफ वोटर अधिकार रैली की, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता अपनी जीत की बात सामने रख रहे हैं. इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा इलेक्शन से पहले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया.

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना

ये कार्यक्रम भागलपुर में आयोजित कराया गया. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना था. हिंदुस्तान आवाम मोर्चा इस चुनाव में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है. इसलिए जीतन राम मांझी ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की.

'टेरिफ का टेक्सटाइल उद्योग पर कोई असर नहीं'

अपने एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर के टाउन हॉल पहुंचे जीतन राम मांझी ने सिल्क उद्योग पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से सिल्क का एक क्लस्टर तैयार किया जाएगा, जिससे इस उद्योग में काम करने वाले सभी लोगों को फायदा मिल सके, ना कि किसी विशेष समुदाय को. उन्होंने यह भी कहा कि टेरिफ का टेक्सटाइल उद्योग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

 पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही

पत्रकारों के सवाल पर, मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपनी परेशानियों को स्वयं सुलझाएंगे. हम केवल अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

