ICICI बैंक के रिकवरी एजेंट को बोरे में बांधकर कार समेत जिंदा जलाया, दिल दहला रही यह घटना

महाराष्ट्र के लातूर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां ICICI बैंक के रिकवरी एजेंट को बोरे में बांधकर कार सहित जिंदा जला दिया गया. दिल दहला देने वाली यह घटना महाराष्ट्र के लातूर के औसा तालुका के वानवडा रोड पर हुई. यहां एक जली हुई कार उसमें एक शव मिले होने की सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. जिसके बाद कार से बरामद शव की पहचान औसा तांडा के रहने वाले गणेश चव्हाण के रूप में हुई. बताया गया कि एक युवक को कथित तौर पर बोरे में बंदकर कार के अंदर डाला गया और फिर कार को आग लगा दी गई.

ICICI बैंक में रिकवरी एजेंट था गणेश चव्हाण

इस घटना में गणेश चव्हाण की झुलसकर मौत हो गई है. मृतक गणेश चव्हाण ICICI बैंक में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था. पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है कि हत्या का मुख्य कारण क्या है?

मृतक रिकवरी एजेंट की फाइल फोटो.

पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ बताया

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, “रात को डायल 112 पर कॉल आया था, लगभग 12:30 बजे के आसपास. कि वानवडा रोड पर, एक गाड़ी में आग लगी हुई है. इसलिए हमारा स्टाफ और अधिकारी इस जगह पर आए थे. उन्होंने बाद में अग्निशमन दल को सूचित करके गाड़ी की आग बुझवा दी है. उस गाड़ी में एक जली हुई बॉडी दिख रही थी. वह पूरी तरह से जली हुई है. हमने चिकित्सा अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाया है. पोस्टमॉर्टम किया गया है और आगे की जांच चल रही है”

क्यों और किसने की हत्या, चल रही जांच

अब बैंक कर्मी की इस तरीके से हत्या किसने की, क्यों की, इस बात की जांच जारी है. मृतक के परिचितों ने बताया कि उसका नंबर बंद था. हमलोग उसे तलाश रहे थे, इसी बीच इस घटना की जानकारी मिली. अब लोग हैरान है कि इस तरह की घटना किसने और क्यों की?