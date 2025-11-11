Peoples Pulse Bihar Exit polls: जनरल, पिछड़ा और दलित ने NDA की नैया लगाई पार

- पीपल्स पल्स के बिहार एग्जिट पोल के आंकड़े देखें तो एनडीए को समाज के सभी वर्गों ने जमकर समर्थन दिया है
- उसके मुताबिक, कम कैंडिडेट मैदान में उतारने के बाद भी यादवों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है
- अगर पोल की मानें तो 61% सवर्ण मतदाता ने एनडीए को चुना है, वहीं महागठबंधन को 18% सवर्णों का साथ मिला है
बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर थी. राज्य में आजादी के बाद पहली बार इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है. चुनावी पंडित भी इतनी वोटिंग से हैरान हैं. पर जनता ने इस बार मन बनाकर अपना वोट ईवीएम में बंद कर दिया है. असल नतीजे से पहले किए गए एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है. एनडीए को समाज के लगभग हर तबके से अच्छा-खासा वोट मिला है. यादव, ओबीसी-ईबीसी, एससी, एसटी और मुसलमानों ने एनडीए और महागठबंधन को अपने-अपने हिस्से का वोट दिया है. पर सबमें बाजी मारा है एनडीए ने.
|EXIT POLL
|NDA
|महागठबंधन
|जनसुराज पार्टी
|अन्य
|चाणक्य स्ट्रैटजीज
|130-138
|100-108
|0-0
|3-5
|दैनिक भास्कर
|145-160
|73-91
|0-3
|5-7
|DV रिसर्च
|137-152
|83-98
|2-4
|1-8
|JVC
|135-150
|88-103
|0-1
|3-6
|Matrize
|147-167
|70-90
|0-2
|2-8
|P-मार्क
|142-162
|80-98
|1-4
|0-3
|पीपल इनसाइट्स
|133-148
|87-102
|0-2
|3-6
|पीपल पल्स
|133-159
|75-101
|0-5
|2-8
|पोल ऑफ पोल्स
|147
|90
|1
|5
पीपल्स पल्स के बिहार एग्जिट पोल के आंकड़े को देखें तो एनडीए को समाज के सभी वर्गों ने जमकर समर्थन दिया है. यहां तक कि कम कैंडिडेट को मैदान में उतारने के बाद भी यादवों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है. वहीं कुछ हिस्सा मुसलमानों का भी एनडीए को दिया गया है.
सवर्णों ने जमकर एनडीए के पक्ष में की वोटिंग
बिहार चुनाव में इस बार सवर्णों ने जमकर एनडीए के पक्ष में वोटिंग की है. अगर पोल की माने तो 61 फीसदी सवर्ण मतदाता ने एनडीए को चुना है. वहीं महागठबंधन को महज 18 फीसदी सवर्णों का साथ मिला है. जन सुराज को 13 फीसदी सामान्य वोटर ने अपना समर्थन दिया है. अन्य को 8 फीसदी सवर्णों का वोट मिला है.
यादवों ने महागठबंधन का दिया साथ
पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 83 फीसदी यादव वोटरों ने महागठबंधन को वोट दिया है. वहीं महज 10 फीसदी यादव वोटर ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है. जन सुराज को 3 प्रतिशत यादव वोटर का साथ मिला है. अन्य को 4 फीसदी यादवों ने वोट दिया है.
ओबीसी, ईबीसी ने एनडीए को गदगद कर दिया
बिहार चुनाव में पल्स के एग्जिट पोल के अनुसार 59 फीसदी ओबसी और ईबीसी वोटर ने एनडीए का साथ दिया है. महागठबंधन को 28 फीसदी ऐसे वोटरों का साथ मिला है. जबकि जन सुराज को 8 फीसदी और अन्य को 5 फीसदी वोट मिले हैं.
एससी-एसटी एनडीए के साथ
पीपल्स पल्स के मुताबिक एससी और एसटी वोटरों का 52 फीसदी हिस्सा एनडीए के साथ गया है. वहीं, महागठबंधन को 33 प्रतिशत वोटर का साथ मिला है. जन सुराज को 8 फीसदी और अन्य के खाते में 7 फीसदी हिस्सा गया है.
मुसलमान महागठबंधन के साथ
बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान पूरी तरह महागठबंधन के साथ एकजुट नजर आए. 79 फीसदी मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट किया. हालांकि, एनडीए के खेमे में भी 7 फीसदी मुस्लिम वोटर गए हैं. जन सुराज को भी 7 फीसदी मुसलमानों का साथ मिला है. अन्य को 7 प्रतिशत वोट मिला है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं