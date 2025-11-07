'मेरे ऊपर केस लालू जी की कृपा हैं'... पप्पू यादव ने किस बात पर कहा- मर जाना पसंद करूंगा, पर...

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने NDTV के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल से स्पेशल इंटरव्यू में लालू और तेजस्वी यादव से अपनी अदावत को लेकर भी बात की. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर केस लालू यादव की वजह से हुए. उनका कहना था कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन ऐसी गंदी राजनीति नहीं करूंगा.

बता दें कि एक वक्त था जब पप्पू यादव को लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता था. 90 के दशक में एक समय तो पप्पू यादव को लालू का संभावित उत्तराधिकारी तक माना जाता था. लेकिन बाद में तेजस्वी के राजनीति में आने के बाद रिश्ते तल्ख होते चले गए और अब समय समय पर ये सार्वजनिक रूप से सामने आते रहते हैं.

आरजेडी प्रमुख लालू से रिश्तों पर पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव को 90 के दशक से पहले विपक्ष का नेता किसने बनाया, हमने बनाया. एक एमएलए हम नहीं देते तो लालू यादव नहीं बनते. उसके बाद रिश्ते खराब होने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि विचार अलग-अलग हैं. घर में भी पति-पत्नी, भाई-बहन के बीच अलग विचार होते हैं.

क्या ऐसा है कि लालू यादव इनसिक्योर हैं कि पप्पू यादव आ गए तो तेजस्वी का क्या होगा? इस सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि मैं तो ये नहीं मानता. कोई इनसिक्योर क्यों होगा. उनको (तेजस्वी को) तो अवसर मिला, दो-दो बार डिप्टी सीएम बने. हम तो उनको 11 एमएलए से मुख्यमंत्री बनाए थे. मेरा तो कोई मतलब भी नहीं था.



पप्पू यादव ने अपने ऊपर केसों को लेकर कहा कि 90 के पहले जब मैं एमएलए बना था, तब तो एक भी केस नहीं था. 90 के बाद जब लालू यादव सीएम बने, तब हम पर आचार संहिता के अलावा केस ही संपन्न नहीं हुए. जब भी केस हुए, तब लालू यादव की असीम कृपा थी. पप्पू ने कहा कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन ऐसी गंदी राजनीति नहीं करूंगा.

