bihar election exit polls: कमाई, दवाई वाला तेजस्वी का दांव चल गया? बिहार एग्जिट पोल में RJD के लिए क्या

बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के अनुमान आने शुरू हो गए हैं. सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि तेजस्वी यादव की अगुआई में महागठबंधन क्या गुल खिला पाता है. क्या वह एनडीए की नीतीश कुमार सरकार को चुनौती देने में सक्षम होंगे, या फिर सरकार में आने के लिए उन्हें अगले 5 साल का इंतजार करना होगा?

तेजस्वी की पार्टी को कितनी सीटें?

तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी की बात करें तो पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में आरजेडी को 62 से 69 सीटों के बीच मिलने की संभावना जताई गई है. बीजेपी सबसे बड़ी बनकर उभर सकती है. उसे 63 से 70 सीटों के बीच मिलने का अनुमान लगाया गया है. एनडीए की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की झोली में 55 से 62 सीटों के बीच गिरने का अनुमान लगाया गया है.

पार्टी वाइज सीटों में मैट्रिज ने जेडीयू के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का संकेत दिया है. इस एग्जिट पोल में उसे सबसे ज्यादा 67-75 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं. उसके बाद बीजेपी को 65-73 सीटें और आरजेडी को 53-58 सीटें मिलने का संकेत दिया गया है. चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) को 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है. कांग्रेस पार्टी के 10 से 12 सीटें जीतने की संभावना जताई गई है.

एनडीए और महागठबंधन, किसे कितनी सीटें?

पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल अनुमानों के मुताबिक, इस चुनाव में एनडीए को 133 से 159 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं महागठबंधन के खाते में 75 से 101 के बीच सीटें आ सकती हैं. प्रशांत किशोर की जन सुराज की झोली में 0 से लेकर 5 सीटें गिर सकती हैं. अन्य उम्मीदवारों को 2 से 8 सीटें तक मिल सकती हैं.

मैट्रिज के एग्जिट पोल में एनडीए को बंपर बहुमत दिखाया गया है. उसके मुताबिक एनडीए 147 से 167 के बीच सीटें लेकर सबसे बड़ा गठबंधन बन सकता है. वहीं विपक्षी महागठबंधन को 70 से 90 के बीच सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. जन सुराज पार्टी को 2 से कम सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

P-Marq के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बहुमत के पार दिखाया गया है. उसे 142 से 162 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. वहीं महागठबंधन के खाते में 80 से 98 सीटें आने के आसार बताए गए हैं. इस पर यकीन करें तो इस बार भी नीतीश कुमार की सरकार कायम रहेगी और विपक्ष का सत्ता पलट का सपना एक बार फिर से सपना ही रहने के आसार हैं.

अन्य के एग्जिट पोल्स की बात करें तो एनडीए को डीवी रिसर्च ने 137-152 सीटें, दैनिक भास्कर ने 145-160 सीटें, जेवीसी ने 135-150 सीटें, चाणक्या स्ट्रेटिजी ने 130-138 सीटें और पीपल्स इनसाइट ने 133-148 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. वहीं महागठबंधन को चाणक्या स्ट्रैटिजी ने 100-108, दैनिक भास्कर ने 73-91, डीवी रिसर्च ने 83-98, जेवीसी ने 88-103 सीटें और पीपल्स इनसाइट ने 87-102 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

सीएम चॉइस में कौन कितना आगे?

बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के अनुमानों में मुताबिक, तेजस्वी यादव 32 फीसदी वोट लेकर सबसे आगे हैं. सीएम चॉइस के मामले में नीतीश कुमार 30 फीसदी वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान 8-8 फीसदी वोटों के साथ बहुत पीछे हैं.

वोट प्रतिशत में किसने मारी बाजी?

वोट प्रतिशत की बात करें तो पीपल्स पल्स एग्जिट पोल का अनुमान है कि एनडीए को 46.2 फीसदी, महागठबंधन को 37.9 फीसदी, जन सुराज को 9.7 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं. आरजेडी को सबसे ज्यादा 23.3 फीसदी, बीजेपी को 21.4 प्रतिशत और जेडीयू को 17.6 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक नया बिहार बनाने का वादा कर रहे हैं. उन्होंने प्रचार के दौरान कहा था कि वह सत्ता में आए तो किसी बिहारी की पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बिहार से बिहार नहीं जाना पड़ेगा. उन्होंने नवादा रैली में कहा था कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर माई-बहनों के खाते में 30 हजार रुपये भेजूंगा. हर घर के एक व्यक्ति को नौकरी दूंगा. उनका कहना था कि एनडीए सरकार ने जो 20 साल में नहीं किया, वह तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाएगा. मेरी उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है.