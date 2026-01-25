विज्ञापन
खिलौने बेचने गयाजी गई आठवीं की छात्रा को बिहारशरीफ ले जाकर गैंगरेप, पड़ोसी सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

पीड़िता ने बताया कि 22 जनवरी को वह गयाजी खिलौने बेचने गई थी. इसी दौरान उसके मोहल्ले का गोलू अपने तीन दोस्त छोटू, पप्पू और एक अन्य के साथ वहां पर पहुंचा. चारों युवक उसे झांसा देकर और अगवाकर बिहारशरीफ ले गए और उसके साथ बलात्‍कार किया.

प्रतीकात्‍मक फोटो
  • बिहार के नालंदा जिले के नगर थाना इलाके में 8वीं की छात्रा से चार बदमाशों द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आया है.
  • पीड़िता गयाजी में परिजनों के साथ खिलौने बेचने गई थी, जहां से उसी के मोहल्ले के एक युवक ने अगवा कर लिया.
  • पीड़िता को गयाजी से बिहारशरीफ लाया गया और बदमाश ने चार दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक रेप किया.
बिहार के नालंदा जिले के नगर थाना इलाके में 8 वीं कक्षा की छात्रा से चार बदमाशों के शुक्रवार को गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़िता गयाजी में अपने परिजनों के साथ खिलौने बेचने गई थी, जहां से उसी के मोहल्ले के एक युवक ने जान पहचान का फायदा उठाकर उसे अगवा कर लिया. फिर उसे बिहारशरीफ लाकर बदमाश ने चार दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ बारी-बारी से रेप किया. घटना के बाद बदमाश अचेत हालत में किशोरी को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया. 

पीड़िता के बयान शनिवार को महिला थाने में केस दर्ज कराया गया है, जिसमें तीन नामजद और एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया है.  

खिलौने बेचने गयाजी गई थी छात्रा 

पीड़िता ने बताया कि वह आठवीं कक्षा में पढ़ाई करती है. 22 जनवरी को वह गयाजी खिलौने बेचने गई थी. इसी दौरान उसके मोहल्ले का गोलू अपने तीन दोस्त छोटू, पप्पू और एक अन्य के साथ वहां पर पहुंचा. चारों युवक उसे झांसा देकर अगवाकर बिहारशरीफ ले गए, जहां एक स्थान पर चारों युवकों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्‍कार किया. पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की.  

घर के पास छोड़कर भागे बदमाश 

पीड़िता ने बताया कि घटना के दौरान वह अचेत हो गई. इसके बाद आरोपी अचेत हालत में उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गए. मोहल्ले के लोगों ने उसे घर पहुंचाया. होश में आने पर उसने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी. मुख्य आरोपी गोलू पीड़िता का पड़ोसी है. 

पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश

महिला थानाध्यक्ष कुमारी उषा सिन्हा ने बताया कि यह गयाजी जिले का मामला नहीं है. घटना बिहारशरीफ में हुई है. केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है. पीड़िता की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद अनुसंधान किया जा रहा है, दोषियो पर कार्रवाई की जाएगी.  
 

