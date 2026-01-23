बच्चों संग खेल रही 10 साल की मासूम को बहाने से ले गए, किया गैंगरेप; मां ने मौके पर जाकर बचाया

ओडिशा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया. दिल दहला देने वाली ये वारदात नयागढ़ जिले के रणपुर थाना क्षेत्र में हुई. बलात्कार का आरोप 22 साल के एक युवक और 14 साल के एक नाबालिग पर है. पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है. जिस दिन ये वारदात हुई, उसी दिन नयागढ़ जिले में एक और 8 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई.

पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपियों ने बच्ची को एक सुनसान जगह पर ले जाकर यह अपराध किया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है. 22 वर्षीय आरोपी का नाम प्रशांत नायक बताया गया है. दूसरे आरोपी की पहचान नाबालिग होने की वजह से नहीं बताई गई. गुरुवार शाम रणपुर पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया था.

रणपुर के आईआईसी आशीषदेव साहू ने शिकायत के आधार पर बताया कि 10 वर्षीय बच्ची कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी. उसी दौरान 22 वर्षीय लड़का उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और बलात्कार किया. उसके बाद 14 वर्षीय नाबालिग लड़के ने बच्ची के साथ दरिंदगी करनी शुरू की, उसी दौरान बच्ची की मां आ गई और उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. साहू ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया. मामले की जांच जारी है.

नयागढ़ जिले में गुरुवार को ही एक और बच्ची के साथ रेप की वारदात सामने आई. जिले के सरनकुल इलाके में 8 साल की बच्ची के साथ एक नाबालिग ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया. बच्ची अपने पड़ोसी के घर गई थी, लौटते समय आरोपी उसे सुनसान जगह ले गया और वारदात को अंजाम दिया. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दिसंबर में विधानसभा में सितंबर 2025 तक के आंकड़े देते हुए बताया था कि पिछले 15 महीनों में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 40,947 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 3,205 दुष्कर्म की घटनाएं थीं.

ये भी देखें- चाय का लालच देकर मासूम से दरिंदगी! दिल्ली की ये घटना आपको हैरान कर देगी