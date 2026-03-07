राज्यसभा कोई सीट है; नीतीश के फैसले पर उनके पैतृक गांव में छाई मायूसी, पूछ रहे ये सवाल

बिहार के से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज है. नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं. पहले एक्स पोस्ट किया और बाद में खुद नामांकन भरती तस्वीरों ने पूरी पिक्चर शीशे की तरह साफ कर दी और इसी के साथ नीतीश की सालों पुरानी दबी इच्छा भी पूरी हो गई. इससे इतर बिहार में शोक है, नाराजगी है. बिहार के सीएम के गृह नगर नालंदा के कल्याण बिगहा गांव में सन्नाटा पसरा है. लोग नीतीश के इस अचानक लिए फैसले मायूस और नाराज दोनों हैं. गांव में एक अजीब सी उदासी है. पुरषों को फैसला रास नहीं आया तो वहीं महिलाओं के समझ नहीं आ रहा कि सीएम ने सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ दी.

नीतीश के पैतृक गांव में सब हैरान

नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बीघा में भावनाएं चरम पर हैं. राज्यसभा जाने के फैसले पर बिहार के नालंदा जिले के इस छोटे से गांव में लोग स्पष्ट रूप से गुस्से में और परेशान नजर आ रहे हैं. यह बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का पैतृक गांव है, और उनका राज्यसभा जाने का फैसला यहां के लोगों को रास नहीं आया है. गांव की महिलाओं का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस वजह से नीतीश कुमार ने राज्यसभा की एक सीट के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी.

लोगों की क्या है प्रतिक्रिया?

पीटीआई से बातचीत में एक शख्स ने कहा कि नीतीश कुमार के इस फैसले पर सब व्याकुल हैं. फिर वह चाहे पुरुष हों या महिला,सबको नीतीश ने वचन दिया था. अब वो नहीं रहेंगे तो हम किससे अपने हक की बात कहेंगे. गांव के एक और शख्स ने कहा कि ये उचित नहीं हैं. हमने 2025 में नीतीश के नाम पर वोट दिया था. राज्यसभा कोई सीट है, वो लोग तो 100 को ऐसे ही भेज देते हैं. नीतीश ने जनता को बरगलाया है और ये गलत है.

VIDEO | Nalanda, Bihar: Anger and heartbreak in Nitish Kumar's ancestral village over his move to Rajya Sabha.



Emotions are running high in Kalyan Bigha. The people are visibly angry and upset in this hamlet in Bihar's Nalanda district. It is the ancestral village of Bihar's… pic.twitter.com/Z1pkJBpwuz — Press Trust of India (@PTI_News) March 7, 2026

एक महिला ने कहा कि 20 साल तक वो यहां के सीएम रहे,अचानक उन्हें क्या हुआ कि अब वो जा रहे हैं. एक और महिला ने कहा कि सबकी भलाई किए हैं, सभी लोगों की मदद किए, रोजगार दिए,सबी सुविधाएं दीं. एक और शख्स ने कहा कि ये नीतीश जी का स्वयं का फैसला है.नीतीश कुमार ने बिहार की बहुत सेवा किए,लेकिन अब स्वास्थ्य को देखते हुए ये सब तो देखना होगा.

