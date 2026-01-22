विज्ञापन
बच्ची के साथ दरिंदगी के खिलाफ सड़क पर लड्डू बांटते शख्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. यह वीडियो समाज, कानून और हमारी संवेदनाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

महिलाओं से रेप होने पर भरे बाजार लड्डू बांट रहा था शख्स! फिर सामने आई रुलाने वाली कहानी
महिलाओं से रेप होने पर भरे बाजार लड्डू बांट रहा था शख्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों के दिल और दिमाग दोनों को झकझोर दिया है. वीडियो में एक शख्स सड़क पर चलते लोगों और सड़क किनारे बैठे लोगों को लड्डू बांटता नजर आ रहा है, लेकिन जिस वजह से वह मिठाई बांट रहा है, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. यह वीडियो समाज की संवेदनहीनता, कानून की कमजोरी और बेटियों के प्रति उदासीन रवैये पर करारा सवाल खड़ा करता है.

खुशी में लड्डू खाओ... वजह सुनकर सन्न रह गए लोग

वायरल वीडियो में शख्स राह चलते लोगों को लड्डू देते हुए कहता है- हमारे यहां एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम हो गया है, अब लड्डू खाइए. लोग हैरानी से पूछते हैं कि लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं, तो वह दोबारा वही बात दोहराता है. यह सुनते ही लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं, लेकिन शख्स मुस्कुराते हुए लड्डू बांटता रहता है. 

देखें Video:

न मेरी बेटी, न आपकी बेटी… यही सोच है समाज की...

वीडियो में एक महिला सवाल करती है कि इसमें खुशी की क्या बात है? इस पर शख्स जवाब देता है- खुशी की बात क्यों नहीं है? न मेरी बिटिया, न आपकी बिटिया… ये बातें बस कहने में अच्छी लगती हैं. वह आगे कहता है कि अखबारों का पिछला पन्ना रोज़ ऐसी ही खबरों से भरा होता है, लेकिन क्या हम में से किसी को सच में फर्क पड़ता है? उसका कहना है कि दुकानें खुली रहती हैं, जिंदगी सामान्य चलती रहती है, लोग तभी जागते हैं जब उनकी अपनी बेटी के साथ कुछ गलत होता है.

कानून और सिस्टम पर उठाए गंभीर सवाल

शख्स वीडियो में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है. वह कहता है- विदेशों में चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहां किसी बेटी की जिंदगी खराब कर देने पर भी आरोपी को 20 साल तक जिंदा रखा जाता है. वह उदाहरण देते हुए कहता है- जानवर हमसे अच्छे हैं, एक बंदर को मार दो तो सारे बंदर इकट्ठा हो जाते हैं. लेकिन यहां सिर्फ वही परिवार लड़ रहा है, जिसकी बेटी के साथ गलत हुआ है. उसका दर्द तब और गहरा हो जाता है जब वह बताता है कि पीड़ित बच्ची गरीब परिवार से है, जो वकील की फीस नहीं दे सकता. अकेले न्याय की लड़ाई लड़ने को मजबूर है.

मदद की अपील, समाज से सवाल

वीडियो के अंत में शख्स समाज से अपील करता है कि अगर कोई वकील है तो कानूनी मदद करे. जिसके पास गाड़ी है, वह परिवार की मदद करे. ऐसे मामलों में चुप न रहा जाए. यह वीडियो एक्स (पूर्व ट्विटर) पर @ashokdanoda नाम के यूजर ने शेयर किया है. कैप्शन में लिखा गया- मरे हुए लोगों का जमीर जगाने चले हैं. क्योंकि प्रति दिन 81+ महिलों के साथ रेप होता है !! हम चुप है क्योंकि हमारे कोई रिश्तेदारी में ऐसी घटना नहीं इसलिए हम क्यों बोले ? फिर लड्डू तो खा ही सकते हैं खाओ...

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो को अब तक 46 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 4 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोग वीडियो पर भावुक और गुस्से भरे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- मैंने महिलाओं तक को देखा है, ये लोग मुर्दे हैं. दूसरे ने कहा- लोगों को ऐसे ही समझाना पड़ेगा. तीसरे यूजर ने लिखा- भाई साहब को सलाम, अब यही आखिरी रास्ता बचा है. बच्ची को न्याय मिलना चाहिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

