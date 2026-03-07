विज्ञापन
WAR Update

UPSC Final Result 2025: UPSC एग्जाम में छाए बिहार के कैंडिडेट्स, जानें इस साल राज्य से कितनों का हुआ चयन

UPSC Result: औरंगाबाद के सतेंद्र नगर की मोनिका श्रीवास्तव ने UPSC मेरिट लिस्ट में 16वीं रैंक हासिल की है. मोनिका का एकेडमिक सफर काफी शानदार रहा है. उन्होंने 2016 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और बाद में सिविल सर्विस में करियर बनाने का फैसला किया.

Read Time: 3 mins
Share
UPSC Final Result 2025: UPSC एग्जाम में छाए बिहार के कैंडिडेट्स, जानें इस साल राज्य से कितनों का हुआ चयन
बिहार की मोनिका श्रीवास्तव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR) 16 हासिल की. 

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) सिविल सर्विसेज एग्जाम में इस बार बिहार राज्य के कई उम्मीदवारों ने शानदार परफॉर्मेंस देकर राज्य का नाम रोशन किया है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने शुक्रवार को सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजे जारी किए गए हैं. मुज़फ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला ने UPSC CSE 2025 परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की है.  मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला ने अपनी तीसरी कोशिश में UPSC मेरिट लिस्ट में चौथी रैंक हासिल की है. राघव झुनझुनवाला ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री है.

मोनिका श्रीवास्तव ने 16वीं रैंक हासिल की

बिहार की एक और शानदार परफॉर्मर औरंगाबाद के सतेंद्र नगर की मोनिका श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने UPSC मेरिट लिस्ट में 16वीं रैंक हासिल की है. मोनिका का एकेडमिक सफर काफी शानदार रहा है. उन्होंने 2016 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और बाद में सिविल सर्विस में करियर बनाने का फैसला किया. कई ग्लोबल कंपनियों में काम कर चुकी मोनिका श्रीवास्तव ने सरकारी अफसर बनने का सपना सच कर दिखाया. 2022 में, उन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) एग्जाम में महिलाओं में टॉप पोजीशन और ओवरऑल छठी रैंक हासिल की थी.

बाद में उन्होंने UPSC एग्जाम पास कर लिया और अभी इंडियन रेलवे सर्विस में ट्रेनिंग ले रही हैं. अपनी रैंक सुधारने और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) में जगह पक्की करने के इरादे से, उन्होंने फिर से परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक 16 हासिल की.

आकांक्षा सिंह ने 454वीं रैंक हासिल की

अरवल जिले की आकांक्षा सिंह ने 454वीं रैंक हासिल करके ज़िले का नाम रोशन किया है. बचपन से ही होशियार स्टूडेंट रहीं आकांक्षा ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, पटना से अपनी पढ़ाई पूरी की है. उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL), रांची से LLB की. लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने लगन से सिविल सर्विसेज़ की तैयारी शुरू की और अपनी दूसरी कोशिश में सफल हुईं, उनकी सफलता से उनके गांव और जिले में जश्न का माहौल है, लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनकी कामयाबी पर गर्व कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Candidates UPSC Exam, UPSC Exam, Monika Srivastava UPSC Exam, Monika Srivastava Rank, UPSC RESULT
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com