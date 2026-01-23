विज्ञापन
चाय का लालच देकर मासूम से दरिंदगी! दिल्ली की ये घटना आपको हैरान कर देगी

चाय का लालच देकर मासूम से दरिंदगी! दिल्ली की ये घटना आपको हैरान कर देगी
दिल्ली में नाबालिग बच्ची के साथ, रेप आरोपी गिरफ्तार
  • दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में नाबालिग बच्ची को चाय पिलाने के बहाने आरोपी ने जंगल में ले जाकर रेप किया गया
  • पुलिस को अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पीड़िता से जानकारी लेकर आरोपी दुर्गेश की पहचान और गिरफ्तारी की गई
  • पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के विवरण के आधार पर सफेद छत वाला ई-रिक्शा और आरोपी की पहचान की
नई दिल्ली:

दिल्ली में नाबालिग बच्ची से रेप करने का मामला सामने आया है. घटना प्रसाद नगर इलाके की बताई जा रही है. पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि आरोपी, बच्ची को चाय पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था. इसके बाद आरोपी उसे जंगल में लेकर गया और इस घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आनन-फानन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की. इसके बाद महज 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी एक ई-रिक्शा चालक है. पुलिस ने आरोपी की पहचान दुर्गेश के रूप में की है. 

अस्पताल से मिली थी घटना की सूचना 

पुलिस को नाबालिग बच्ची से रेप के बारे में अस्पातल से सूचना मिली थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची से आरोपी के बारे में जानकारी हासिल की और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करना शुरू किया है. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह आरोपी को नहीं जानती थी. वह उससे पहली बार ही मिली थी. 

सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की हुई पहचान 

आरोपी की पहचान के लिए पुलिस ने पीड़िता से बात की. पुलिस को पीड़िता ने आरोपी से जुड़ी कई अहम जानकारी साझा की. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे जिस ई-रिक्शा से लेकर गया था उसकी छत सफेद थी. पीड़िता ने आरोपी के कद-काठी के बारे में भी बताया. इसके बाद ही पुलिस की कई टीमें आरोपी और उसकी ई-रिक्शा की पहचान करने में जुट गई. कई सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली. 

इस मामले में डीसीपी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद प्रसाद नगर थाना प्रभारी के साथ पुलिस की टीम ने करीब 20 वर्ग किलोमीटर का इलाका छान मारा और 22 अलग-अलग जगहों की तलाशी ली.जिसके बाद रामनाथ विजय मार्ग के पास पुलिस को बच्ची की चप्पल मिली, जिससे घटनास्थल की पहचान हुई. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस संदिग्ध ई-रिक्शा तक पहुंच गई. पुलिस ने कई ई-रिक्शा स्टैंड्स पर छापेमारी की. आखिरकार राजेंद्र प्लेस पेट्रोल पंप के पास से 25 साल के आरोपी दुर्गेश  को दबोचा गया. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी दुर्गेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है. पुलिस ने खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल ई-रिक्शा भी बरामद कर लिया है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

