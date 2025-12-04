PM मोदी को नमन करने की बात से लेकर माले विधायक से इस्तीफा मांगने तक... बिहार विधानसभा में आज क्या कुछ हुआ, पढ़ें 

बिहार विधानसभा के पहले सत्र का चौथा दिन काफी हंगामे भरा रहा.राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाई वीरेंद्र और विजय सिन्हा आपस में भिड़ गए. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विधायकों को नरेंद्र मोदी को नमन करने को कहा. जब विपक्षी सदस्यों ने ऐसा नहीं किया तो नीतीश कुमार ने कहा, "आप लोग काहे नहीं नमन कर रहे. सबका फायदा है. तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी, SIR पर भी बवाल हुआ.

विजय चौधरी ने प्रेम कुमार से कहा कि गया पर ज्यादा फोकस है

संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने स्पीकर से कहा कि आपके स्पीकर बनने के बाद गया के मुद्दों का अधिक जिक्र ज्यादा हो रहा है. दरअसल, राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने गया के मगध मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थिति किसी दलित मुहल्ले जैसी है. एनडीए के सदस्यों ने कुमार सर्वजीत से "दलितों के मुहल्ले" जैसी तुलना पर माफी मांगने को कहा. फिर स्पीकर प्रेम कुमार ने बताया कि गया मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की लागत से काम हुआ. इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आपके स्पीकर बनने के बाद गया पर ज्यादा फोकस हो गया है.

माले विधायक ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया तो भाजपा ने कहा कि इस्तीफा दे दो

माले विधायक संदीप सौरव ने आरोप लगाया कि यह चुनाव पूरी तरह से मैनेज किया हुआ था.आचार संहिता के दौरान भी लोगों के खाते में रुपए गए, यह सही नहीं था. उन्होंने आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया.इस पर रीगा से भाजपा विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने कहा कि आपको विश्वास नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए.तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर फिर उठा सवाल. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण में 89 बिंदुओं का संशोधन प्रस्ताव पेश किया था.स्पीकर ने उनका नाम पुकारा लेकिन वे मौजूद नहीं थे.इस पर एनडीए के सदस्यों ने शेम -शेम के नारे लगाए.यह दूसरा दिन है जब तेजस्वी यादव सदन में नहीं थे.

कल अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी

बिहार विधानसभा का पहला सत्र शुक्रवार को समाप्त होगा. कल अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. आज उपाध्यक्ष के पद पर नरेंद्र नारायण यादव का निर्विरोध निर्वाचन हो गया.