VIDEO: सरफराज अहमद के फैन ने पकड़ी गर्दन, दिल की बात पड़ी भारी, मौका मिलते ही जान बचाकर भागे

पाकिस्तानी पूर्व कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां फैंस के बीच वह फंसे हुए नजर आ रहा है. हालांकि, यहां उन्हें जैसे ही मौका मिला. वह पहली फुरसत में जान बचाकर भागे. वायरल हो रहा वीडियो अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले के बाद का है. युवा लड़ाकों के चैंपियन बनने के बाद ग्रीन टीम के मेंटॉर ज्यों ही फैंस से मिलने के लिए मैदान में पहुंचे. उनके चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया. इस दौरान उनके एक जबरा फैन ने उनको जोर से जकड़ लिया और जोर-जोर से चिल्लाते हुए कहा, 'सरफराज भाई कभी धोखा नहीं देता. चैंपियंस ट्रॉफी में भी धोका नहीं दिया था. आज भी धोखा नहीं दिया. सरफराज भाई कभी धोखा नहीं देता. आई लव यू सरफराज भाई.' इसी दौरान एक अन्य फैन न कहा, 'शेर आदमी, शेर आदमी.'

पाकिस्तान का मेंटॉर नियुक्त किया गया था सरफराज को

अंडर 19 एशिया कप 2026 के लिए सरफराज अहमद को पाकिस्तान का मेंटॉर नियुक्त किया गया था. जहां उनकी देखरेख में टीम का प्रदर्शन सराहनीय रहा. ग्रीन टीम फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को मात देते हुए अंडर 19 एशिया कप की चैंपियन बनने में कामयाब रही. फाइनल मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 347/8 रन बनाए थे.

156 रनों पर ढेर हो गई भारतीय टीम

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 348 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 26.2 ओवरों में 156 रनों पर ही ढेर हो गई. इस तरह इस रोमांचक मुकाबले में ग्रीन टीम 191 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही.

