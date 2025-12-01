आठवीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र आज से पांच दिसंबर तक चलेगा. प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे. इसके बाद 2 दिसंबर यानी मंगलवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा. 3 दिसंबर यानी बुधवार को सुबह 11:30 बजे बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों की बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होगा. राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 दिसंबर यानी गुरुवार को वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा. 5 दिसंबर यानी शुक्रवार को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक लाया जाएगा.

हालांकि, बिहार विधानसभा का सत्र भी काफी हंगामेदार रह सकता है. कारण है कि राबड़ी देवी के आवास को खाली करने का आदेश पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से दिया गया है. इससे आरजेडी काफी भड़की हुई है.

बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा जिले की आलमगंज विधानसभा सीट से लगातार आठवीं बार विधायक चुने गए हैं. वे जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता हैं. विधानसभा चुनाव 2025 में नरेंद्र नारायण यादव ने महागठबंधन की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नबीन कुमार को 55 हजार 465 वोटों से हराया था. नरेंद्र नारायण यादव को 1 लाख 38 हजार 401 वोट मिले, जबकि नबीन कुमार ने 82 हजार 936 वोट प्राप्त किए। इस सीट पर जन सुराज के सुबोध कुमार सुमन तीसरे नंबर पर रहे.

LIVE Updates