आठवीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र आज से पांच दिसंबर तक चलेगा. प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे. इसके बाद 2 दिसंबर यानी मंगलवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा. 3 दिसंबर यानी बुधवार को सुबह 11:30 बजे बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों की बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होगा. राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 दिसंबर यानी गुरुवार को वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा. 5 दिसंबर यानी शुक्रवार को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक लाया जाएगा.
हालांकि, बिहार विधानसभा का सत्र भी काफी हंगामेदार रह सकता है. कारण है कि राबड़ी देवी के आवास को खाली करने का आदेश पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से दिया गया है. इससे आरजेडी काफी भड़की हुई है.
बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा जिले की आलमगंज विधानसभा सीट से लगातार आठवीं बार विधायक चुने गए हैं. वे जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता हैं. विधानसभा चुनाव 2025 में नरेंद्र नारायण यादव ने महागठबंधन की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नबीन कुमार को 55 हजार 465 वोटों से हराया था. नरेंद्र नारायण यादव को 1 लाख 38 हजार 401 वोट मिले, जबकि नबीन कुमार ने 82 हजार 936 वोट प्राप्त किए। इस सीट पर जन सुराज के सुबोध कुमार सुमन तीसरे नंबर पर रहे.
पटना में धारा 163 लागू
पटना में आज से 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है. इस दौरान एक जगह पर लोगों के जमावड़े, विरोध प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और हथियार या विस्फोटक ले जाने पर प्रतिबंध है. विधानसभा भवन और सचिवालय थाना क्षेत्र के आसपास के विशिष्ट मार्गों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे. कुछ सरकारी अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और अधिकृत लोगों को इससे छूट दी गई है.
कांग्रेस-आरजेडी में क्या दिखेगी दूरी
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के खराब प्रदर्शन के बाद राजद और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ती दिख रही हैं. दोनों दलों के नेता अब एक-दूसरे को आईना दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं. चुनाव परिणाम के बाद सभी दलों में समीक्षा बैठकों की शुरुआत हुई जिसमें हार के कारणों की तलाश की जा रही है. राजद जहां पटना में प्रमंडलवार बैठक कर खराब प्रदर्शन के कारणों को खोज रही है, वहीं कांग्रेस के नेता दिल्ली में समीक्षा बैठक कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने "एकला चलो" की नीति अपनाने और संगठन की मजबूती पर बल दिया. वहीं, कई नेताओं ने चुनाव में दोस्ताना संघर्ष को भी जिम्मेदार बताया. राजद के नेता कांग्रेस के गठबंधन तोड़कर "एकला चलो" को लेकर तंज कस रहे हैं. राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस अगर इस चुनाव में जो भी सीटें जीती है या जो भी वोट मिला है, वह राजद के कारण मिला है.