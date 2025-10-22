बिहार विधानसभा चुनाव 2025: अतरी सीट पर इस बार कौन मारेगा बाजी?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अतरी विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होंगे. ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. इस सीट से महागठबंधन के राजद ने वैजयंती देवी को उम्मीदवार बनाया है जो कि विधायक रंजीत यादव की भाभी है. वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) ने इस सीट से रोमित कुमार को उम्मीदवार बनाया है. दरअसल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के तहत हम पार्टी के खाते में छह सीट आई हैं और इनमें से एक सीट अतरी भी है. यानी अतरी विधानसभा सीट में (Atri Assembly Election 2025) सीधा मुकाबला राजद और हम के बीच होने वाला है.

क्या है जातीय समीकरण

साल 2020 के चुनाव में अतरी विधानसभा सीट से राजद (RJD) ने जीती थी. राजद के अजय यादव विजेता बने थे. उन्होंने जदयू (JDU) के प्रत्याशी मनोरमा देवी को को भारी मतों से हराया था. अतरी सीट पर जातीय समीकरण काफी अहम रोल निभाता है. यहां 31.03 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 6.3 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता .इस सीट पर अब देखना होगा कि क्या मुस्लिम समीकरण राजद (RJD) को एक बार फिर जीत दिला सकेगा? क्या हम RJD को मजबूत टक्कर दे पाएगी.

बता दें कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में, 6 और 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे