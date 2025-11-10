बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार, 11 नवंबर को होना है. इसके लिए प्रचार अभियान थम चुका है और अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने रविवार को जानकारी दी कि इस चरण में सुरक्षा व्यवस्था को पहले चरण की तुलना में और अधिक मजबूत किया गया है. इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें कई जिले भारत-नेपाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमाओं से सटे हैं.
डीजीपी ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा से सटे सात जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. वहीं अंतरराज्यीय सीमाओं पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधियों को रोका जा सके. चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो.
Bihar Assembly Elections Live Updates:
हमने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया: दीपांकर भट्टाचार्य
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान के अंतिम दिन रविवार को महागठबंधन में शामिल भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा और इस दौरान साफ दिख रहा है कि बिहार में बदलाव की लहर है. उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम में कमी, 200 यूनिट बिजली फ्री, कर्ज के बोझ से महिलाओं को मुक्ति, किसानों को सुरक्षा, कानून का शासन और हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उस पर काम हो सके, उसको केंद्र करते हुए हमने चुनाव प्रचार संचालित किया.
दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव प्रचार में लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। लोगों ने जोश-खरोश के साथ चुनाव लड़ा, और एक-एक वोट के लिए लड़ाई लड़ी गई. उन्होंने पहले चरण के मतदान के आंकड़ों में हुई वृद्धि को लेकर कहा कि यह सरकार बदलने की चाहत है, सत्ता-विरोधी लहर है। जब-जब लोग बदलाव चाहते हैं, तो वह वोटों में दिखता है.
बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान- हम जीत के लिए आश्वस्त हैं
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे. चुनाव के अंतिम चरण से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है.
बिहार विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम पूरी तरह आश्वस्त हैं. हमारे समर्थकों और मतदाताओं में जो उत्साह देखा गया है, उससे पता चलता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है.