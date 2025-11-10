बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान के अंतिम दिन रविवार को महागठबंधन में शामिल भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा और इस दौरान साफ दिख रहा है कि बिहार में बदलाव की लहर है. उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम में कमी, 200 यूनिट बिजली फ्री, कर्ज के बोझ से महिलाओं को मुक्ति, किसानों को सुरक्षा, कानून का शासन और हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उस पर काम हो सके, उसको केंद्र करते हुए हमने चुनाव प्रचार संचालित किया.

दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव प्रचार में लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। लोगों ने जोश-खरोश के साथ चुनाव लड़ा, और एक-एक वोट के लिए लड़ाई लड़ी गई. उन्होंने पहले चरण के मतदान के आंकड़ों में हुई वृद्धि को लेकर कहा कि यह सरकार बदलने की चाहत है, सत्ता-विरोधी लहर है। जब-जब लोग बदलाव चाहते हैं, तो वह वोटों में दिखता है.