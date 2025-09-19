Exclusive: बिना सीएम चेहरे के चुनाव में नहीं जाएंगे... तेजस्वी यादव ने NDTV से कह दी बड़ी बात

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार को लेकर पूरे प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं. इस दौरान एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने बड़ी बात कही. तेजस्वी ने कहा कि हम बिना सीएम फेस के चुनाव में नहीं जाएंगे. उन्होंने साथ ही कहा कि राहुल गांधी मजबूत इरादों के व्यक्ति हैं, वहीं प्रियंका गांधी की अच्छी समझ की भी सराहना की. एआईएमआईएम के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा कि मुझे या लालू जी को असदुद्दीन ओवैसी का कोई फोन नहीं आया है.

वोटर अधिकार यात्रा में जो जिले छूटे, वहां कर रहे अधिकार यात्रा- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि ये अधिकार यात्रा है, ये नौजवानों की यात्रा है, निवेश आए, फैक्ट्री लगे ये उसकी यात्रा है. गरीबी हटे, पलायन रुके ये इसकी भी यात्रा है. उन्होंने कहा कि ये भीड़ मालिक है, इसी से ऊर्जा मिलती है. प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त आते हैं, जुमलों की बारिश कर चले जाते हैं.

उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा और इस यात्रा में कोई अंतर नहीं है. ये जो यात्रा है वो, जो जिले उसमें छूट गए थे, उसके लिए है. साथ में आज लेफ्ट पार्टी के लोग भी हैं. कल कांग्रेस के विधायक भी थे. तेजस्वी ने कहा कि राहुल गांधी से मेरी बातचीत होती रहती है, हम एक दूसरे को सुझाव देते रहते हैं. वो मजबूती के साथ इन बेइमानों से लड़ रहे हैं. राहुल गांधी मज़बूत इरादों के व्यक्ति हैं.

प्रियंका गांधी बहुत अच्छा बोलतीं और समझ रखती हैं- तेजस्वी

साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी से हमारा पारिवारिक संबंध है. वो अच्छा बोलती हैं, उनकी समझ अच्छी है, बेहद ठोस बोलती हैं. प्रधानमंत्री जैसा नहीं हैं, जैसे जब चुनाव आते हैं तभी उन्हें घुसपैठिए याद आते हैं. जबकि चुनाव आयोग ने एफिडेविट दिया है कि कोई घुसपैठिया नहीं है. मोदी जी विशेष राज्य का दर्जा की बात ही नहीं करते हैं, अब तो इसकी चर्चा ही नहीं होती.

तेजस्वी ने कहा कि पटना में युवाओं पर जो लाठीचार्ज हो रहा है, वो शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि हम जो कह रहे थे पेंशन, माई-बहन योजना, नौकरी, उसी सबकी घोषणा नीतीश कुमार अब कर रहे हैं. चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाने दीजिए, तब हम भी घोषणा करेंगे. हम अपना ब्लू प्रिंट जनता के सामने रखेंगे.

महागठबंधन में 5-10 दिन में सीट शेयरिंग हो जाएगा फाइनल

सीएम फेस और सीट शेयरिंग के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि सीएम फेस पर थोड़ा इंतजार कीजिए. जनता मुख्यमंत्री बनाने वाली है. 5-10 दिन में सीट शेयरिंग हो जाएगी. इसके बाद होगा. जनता मालिक है, बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे. वहीं सीटों की संख्या पर उन्होंने कहा कि ये विन एबिलिटी के आधार पर होगा.

आरजेडी नेता ने कहा कि अभी महागठबंधन में 6 दल हैं. पशुपति पारस और जेएमएम से बातचीत चल रही है. हम इस बार नंबर की बात नहीं कर रहे हैं. जीतने की क्षमता पर बात कर रहे हैं. सीट टू सीट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हमारी सीट चोरी हो गई थी. चुनाव आयोग और भाजपा ने चुरा लिया था.

उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जुड़े हैं तो विश्वास से जुड़े हैं. बीजेपी वाली मीडिया उनके बारे में प्लांट करती रहती है, जिसका उन्होंने खंडन किया है. वो डिप्टी सीएम मांग रहे हैं तो क्या बुरा है. वहीं ओवैसी को लेकर तेजस्वी ने कहा कि मुझे या लालू जी को ओवैसी का कोई फोन नहीं आया है.