'जब अनंत सिंह नामजद तो एक्शन क्यों नहीं?', मोकामा हत्याकांड में विपक्ष ने पूछे सवाल

पटना के मोकामा इलाके में गुरुवार को दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अधिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है. बाढ़ अनुमंडल के घोसवारी और भदौर थानाध्यक्ष के निलंबन के बाद अब चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए बाढ़ के एसडीओ चंदन कुमार और दोनों एसडीपीओ राकेश कुमार और अभिषेक सिंह का तबादला कर दिया है. साथ ही पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को भी पद से हटा दिया गया है. हालांकि इन कार्रवाईयों के बीच विपक्षी दलों ने पूछा है कि आरोपियों पर कार्रवाई आखिर कब होगी?

क्या चुनाव आयोग मर गया है?- तेजस्वी यादव

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर कहा, "दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज होती है लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है, वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली-बारूद लेकर घूम रहा है. हत्या हुई है लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई. चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है? क्या चुनाव आयोग का कानून सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है? सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं?"

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कोई कानून नहीं है, अपराधी बेलगाम हैं और सत्ता में बैठे लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं. चुनाव के बीच 10-10 हजार रुपये बांटे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. बिहार की जनता देख रही है कि इस बार चुनाव में BJP-NDA को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी.

रोज सह रही है बिहार की जनता- प्रियंका गांधी

वहीं बेगूसराय में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "बिहार की जनता रोज ये सह रही है. किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वे सुरक्षित हैं? 2 दिन पहले एक नेता की हत्या हुई. उससे पहले कुछ व्यापारियों की भी हत्या हुई. आज जनता चाहती है कि वर्तमान की बात हो. यहां जनता का गुजारा नहीं हो रहा है."

बिहार में डबल इंजन की नहीं, बल्कि 'सिंगल इंजन' की सरकार- कृष्णा अल्लावरु

AICC प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने मोकामा हत्याकांड पर कहा, "आज प्रियंका गांधी ने एक बात कही कि बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि 'सिंगल इंजन' की सरकार चल रही है. जब से पीएम मोदी और अमित शाह बिहार में सरकार चला रहे हैं तब से अपराध, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. मोकामा में जो हुआ वो सिंगल इंजन की सरकार की नाक के नीचे हुआ. बड़े-बड़े नेताओं के साथ आचार-संहिता के बावजूद ऐसा हादसा हो रहा है तो गलती से यदि इनकी सरकार बन गई तो बिहार और बिहार की जनता का क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है."

#WATCH | पटना, बिहार: AICC प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने मोकामा हत्याकांड पर कहा, "आज प्रियंका गांधी ने एक बात कही कि बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि 'सिंगल इंजन' की सरकार चल रही है... जब से पीएम मोदी और अमित शाह बिहार में सरकार चला रहे हैं तब से अपराध, बेरोजगारी, पेपर लीक,… pic.twitter.com/1zQAkcULtP — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025

इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. इतना लंबा अरसा बिहार की जनता ने उन्हें दिया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन सा काम किया? कानून-व्यवस्था लगभग चरमरा गई है. मोकामा में एक नेता की हत्या कर दी जाती है. बिहार का पुलिस प्रशासन खत्म हो चुका है.

जदयू ने मोकामा से अनंत सिंह को बनाया है प्रत्याशी

‎बताया जा रहा है कि जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में निकले थे. इस दौरान उनके काफिले पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया. आरोप है कि भीड़ में किसी ने गोली भी चलाई जो दुलारचंद यादव को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. बता दें कि मोकामा से जदयू ने अनंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है.

ये भी पढ़ें: दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, घोसवारी और भदौर थाना के दारोगा सस्पेंड