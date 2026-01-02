महुआ बाग नहीं, खरमास के बाद यह होगा लालू परिवार का नया ठिकाना, जोरों पर चल रहा है निर्माण कार्य

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नए ठिकाने को लेकर लंबे समय से बना संशय अब खत्म होता नजर आ रहा है. खरमास की समाप्ति के बाद लालू यादव पटना स्थित वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे, कौटिल्य नगर में बन रहे अपने नए निजी आवास में शिफ्ट हो सकते हैं. इस नए आशियाने का निर्माण कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए करीब दो दर्जन मजदूर दिन-रात जुटे हुए हैं.

यह नया आवास आधुनिक सुविधाओं और भव्यता का मेल है, जिसमें पांच आलीशान बेडरूम और दो बड़े हॉल तैयार किए जा रहे हैं. घर के बाहरी हिस्से में एक विस्तृत गार्डन एरिया भी विकसित किया जा रहा है. वर्तमान में घर को अंतिम रूप देने के लिए पेंटिंग और फिनिशिंग का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि लालू यादव के आगमन से पहले यह पूरी तरह सज-धजकर तैयार हो जाए.

राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. फिलहाल पूरा सामान कब तक शिफ्ट हो पाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. पिछले महीने ही राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड पर नया आवास आवंटित किया गया था. उन्हें यह आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दिया गया है. इसके बावजूद, राबड़ी देवी अभी भी 10 सर्कुलर रोड में ही रह रही थीं. अब आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही उनके नए आवास में शिफ्टिंग पूरी हो सकती है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस मिला था. यह सालों से लालू परिवार का मुख्य ठिकाना हुआ करता था. 10 सर्कुलर रोड, जिसे राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, लालू परिवार का 2006 से ठिकाना था.