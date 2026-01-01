विज्ञापन
तेज प्रताप ने अपनी मां के साथ समय बिताकर परिवार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने बचपन की एक पुरानी 'फैमिली फोटो' भी पोस्ट की, जिसमें लालू-राबड़ी के साथ तेजस्वी और उनकी सभी बहनें एक साथ नजर आ रही हैं.

यूरोप ट्रिप पर तेजस्वी और दिल्ली में लालू, 7 महीने बाद राबड़ी आवास पहुंचे तेज प्रताप यादव

बिहार की राजनीति और लालू परिवार के भीतर मचे घमासान के बीच नए साल के पहले दिन एक भावुक तस्वीर सामने आई है. लगभग 7 महीने पहले (25 मई 2025) पार्टी और परिवार से निष्कासित किए गए तेज प्रताप यादव ने नए साल के मौके पर अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर दस्तक दी. मौका था राबड़ी देवी के जन्मदिवस का, जिसे यादगार बनाने के लिए तेज प्रताप गिले-शिकवे भुलाकर केक काटने पहुंचे.

मौजूदा वक्त में जहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं और तेजस्वी यादव सपरिवार यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं. वहीं तेज प्रताप ने अपनी मां के साथ समय बिताकर परिवार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने बचपन की एक पुरानी 'फैमिली फोटो' भी पोस्ट की, जिसमें लालू-राबड़ी के साथ तेजस्वी और उनकी सभी बहनें एक साथ नजर आ रही हैं.

तेज प्रताप ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, मां. आप हमारे परिवार की आत्मा हैं. हर हंसी, हर प्रार्थना, हर उस पल के पीछे आप ही हैं जो घर जैसा लगता है. यह ज़िंदगी जो हम जीते हैं - गर्मजोशी भरी, अधूरी, प्यार से भरी हुई, यह सब आपकी वजह से है. आपने इसे तब संभाला जब हमें पता भी नहीं था कि संभालना क्या होता है. आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं. आपने बिना कुछ गिने दिया, बिना किसी शर्त के प्यार किया, और तब भी मज़बूत बनी रहीं जब किसी ने नहीं देखा कि यह कितना मुश्किल था. कहते हैं कि जब भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो वे मां को भेजते हैं और हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं.'
 

