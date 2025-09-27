कौन क्या है, यह भूल जाइए... बिहार चुनाव के लिए अमित शाह ने BJP नेताओं को दिया जीत का मंत्र

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पटना में एक बड़ी बैठक की. बिहार विधानसभा चुनाव के सिलसिले में की गई इस बैठक में भाजपा के राष्‍ट्रीय स्‍तर के 40 बड़े नेता शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने भाजपा नेताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि कौन क्‍या है, यह भूल जाइए. चुनाव को एक सामान्‍य कार्यकर्ता की तरह लड़िए. केंद्रीय गृह मंत्री ने भाजपा नेताओं से कहा कि एनडीए की जीत को प्राथमिकता दीजिए.

भाजपा की यह बैठक पटना स्थित पार्टी दफ्तर में हुई. इस दौरान बिहार चुनाव के लिए भाजपा के चुने गए प्रत्याशियों की लिस्ट अमित शाह को सौंपी गई. लिस्ट में किसका नाम है. इस बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि अमित शाह ने अपनी ओर से पार्टी नेताओं को मोटिवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

शाह ने की पूरी ताकत से जुट जाने की अपील

सूत्रों के मुताबिक, शाह ने कहा कि यह चुनाव न सिर्फ बिहार, बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी संदेशवाहक साबित होगा. ऐसे में बिना भेदभाव और व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से ऊपर उठकर हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत से जुट जाना चाहिए.

हर हाल में एनडीए को जीत दिलानी है: शाह

अमित शाह ने नेताओं को साफ संदेश दिया कि यह देखना जरूरी नहीं है कि कौन उम्मीदवार है, बल्कि यह देखना है कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है. उन्‍होंने कहा कि हर हाल में एनडीए को जीत दिलानी है.

शाह ने कहा कि अब से लेकर चुनाव तक बाकी सारे काम छोड़कर संगठन को पूरा समय दें.

शाह ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा: जायसवाल

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अमित शाह ने इस बैठक के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की. भाजपा उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग दो दिन पहले प्रदेश स्तर पर की गई थी, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय अमित शाह को सौंपी गई है.

बता दें कि भाजपा के 40 वरिष्‍ठ नेताओं को बिहार की 40 लोकसभा सीटों की कमान सौंपी गई है. भाजपा ने राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों को 40 लोकसभा सीटों में बांटा है और इस हिसाब से चुनाव के लिए अपनी रण्‍नीति तय की है.