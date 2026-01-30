पुआल के ढेर में छिपा था 'नशे का खजाना': बगहा पुलिस ने बरामद किया 203 किलो गांजा, तस्करों की साजिश फेल

बिहार के बगहा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने नशे के कारोबार पर करारा प्रहार किया है. बथवरिया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर की गई सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक साधारण से दिखने वाले पुआल के ढेर को जब खंगाला, तो उसके भीतर छिपा मिला 203 किलोग्राम गांजा. गांजे की यह खेप इतनी बड़ी है कि इसकी बाजार कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है.

इस बड़ी सफलता पर बगहा के पुलिस अधीक्षक रामानंद कौशल ने इसे मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कामयाबी बताया. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से एक संगठित तस्कर नेटवर्क की कमर टूट गई है और नशे के सौदागरों में हड़कंप मच गया है.

दियारा क्षेत्र में छुपा था नशे का जखीरा

गंडक दियारा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चूड़िहरवा पटखौली गांव में गांजा तस्करों ने बेहद शातिराना अंदाज में पुआल के ढेर के भीतर भारी मात्रा में मादक पदार्थ छुपा रखा था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां से गांजे की एक बड़ी खेप दूसरे राज्यों में सप्लाई किए जाने की तैयारी चल रही है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और समय रहते कार्रवाई कर तस्करों की इस साजिश पर पानी फेर दिया.

एसपी रामानंद कौशल ने बिना समय गंवाए कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद रामनगर SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

तस्करों की चाल पर भारी पड़ी पुलिस की रणनीति

पुलिस टीम ने गांव में पहुंचकर जब पुआल के ढेर की तलाशी ली, तो तस्करी की पूरी साजिश सामने आ गई. ढेर के भीतर से 13 बोरियों में रखे 18 पैकेट गांजा बरामद किए गए. जब्त गांजा का कुल वजन करीब 203 किलोग्राम पाया गया. मौके पर बगहा-1 अंचल के अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव दंडाधिकारी के रूप में मौजूद रहे, ताकि कानूनी प्रक्रिया में कोई चूक न हो.

एसपी खुद पहुंचे, नेटवर्क टूटने का दावा

कार्रवाई के बाद बगहा एसपी रामानंद कौशल स्वयं बथवरिया थाना पहुंचे और मीडिया को इस बड़ी सफलता की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जब्त गांजा की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये में आंकी जा रही है और यह खेप एक बड़े तस्करी नेटवर्क से जुड़ी हुई है.

नशे के सौदागरों पर शिकंजा और कसेगा

एसपी रामानन्द कौशल ने साफ कहा कि बगहा पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

बिहार में शराबबंदी को लागू हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं. शराबबंदी लागू तो है लेकिन शराब की तस्करी के लिए तस्कर नए-नए तरीके भी ढूंढ निकाल ले रहे हैं. जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पार्सल वैन को पकड़ा है, जिसके अंदर शराब को छिपाकर लाया जा रहा था.

बिहार में शराब तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए आए दिन तस्करी के ऐसे चौंकाने वाले और शातिराना तरीके अपना रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां भी दंग रह जाती हैं. कभी दूध और तेल के टैंकरों में विशेष लोहे के केबिन या गुप्त तहखाने बना दिए जाते हैं, तो कभी लग्जरी वाहनों की छत और सीटों के नीचे 'सीक्रेट स्पेस' तैयार किया जाता है. हाल के दिनों में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां एंबुलेंस, डाक सेवा के वाहनों और यहां तक कि गैस सिलेंडरों को काटकर उनके भीतर शराब की खेप पहुंचाई जा रही है.

तस्करों की यह रचनात्मकता केवल वाहनों तक सीमित नहीं है; ग्रामीण क्षेत्रों में पुआल के ढेरों, नदी के रास्तों और मिट्टी के नीचे गड्ढे खोदकर भी शराब का स्टॉक छिपाया जा रहा है.

बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट