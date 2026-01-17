विज्ञापन
विशेष लिंक

साहब वो मेरी पत्नी को ले गया, 3 महीने की बच्ची भी गायब है... बिहार के एक शख्स की फरियाद

Bihar News: एक युवक, दो परिवारों के गंभीर आरोप और एक मासूम बच्ची की गुमशुदगी इस पूरे घटनाक्रम ने बगहा कोर्ट चौक को सनसनी के केंद्र में ला दिया है और मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट...

Read Time: 4 mins
Share
साहब वो मेरी पत्नी को ले गया, 3 महीने की बच्ची भी गायब है... बिहार के एक शख्स की फरियाद
दूसरे शख्स पर पत्नी को भगा ले जाने का आरोप.
  • पटना सिटी के अभिषेक ने आरोप लगाया कि जितेंद्र उनकी पत्नी और तीन माह की बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले गया
  • पहली पत्नी से मारपीट और दूसरी शादीशुदा महिला के साथ रहने के आरोप में जितेंद्र शाह की सरेआम पिटाई की गई
  • डायल 112 की पुलिस टीम ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर थाने पहुंचाया और दोनों पक्षों को शांत कराया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

"सर… मेरी पत्नी को बहला‑फुसलाकर जितेंद्र साह भगा लाया है. मेरी तीन माह की मासूम बच्ची भी गायब है, लग रहा है कि उसने मेरी मासूम बच्ची को भी मार दिया है. मैं इंसाफ मांगने बगहा कोर्ट आया हूं, लेकिन मुझसे भी मार‑पीट कर रहा है, और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है."  यह आरोप पटना सिटी के शरीफगंज निवासी अभिषेक रंजन ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में एक युवक पर लगाया तो कोर्ट परिसर में हलचल तेज हो गई और लोग इकट्ठा होने लगे. यहीं से बगहा कोर्ट चौक पर पत्नी-विवाद और हंगामे की कहानी शुरू हुई.

 कोर्ट परिसर से चौक तक फैला हंगामा 

यह घटना पश्चिमी चंपारण जिले की बगहा व्यवहार न्यायालय परिसर और अनुमंडल चौक के पास की है. पारिवारिक विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही थी. इसी दौरान आरोपों के घेरे में आए युवक की मौजूदगी को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही पलों में कोर्ट गेट से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंच गई. चंद मिनटों में सैकड़ों की भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

Latest and Breaking News on NDTV

 पहली पत्नी से मारपीट, भड़का लोगों का गुस्सा 

आरोप है कि पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मानिकपुर निवासी जितेंद्र शाह ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और किसी दूसरी शादीशुदा महिला के साथ रहने लगा. जब पहली पत्नी ने इसका विरोध किया और साथ चलने की बात कही, तो युवक ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की. कोर्ट परिसर के बाहर हुई इस घटना ने पहले से तनावपूर्ण माहौल को और भड़का दिया.

 सरेआम  युवक की पिटाई, हालात हुए बेकाबू 

मारपीट के आरोपों से नाराज़ परिजन और स्थानीय लोग उग्र हो गए. गुस्साई भीड़ ने युवक को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जिला समावेस्टा (होमगार्ड) कार्यालय परिसर तक ले गई. वहां युवक की जमकर पिटाई की गई.  हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि कुछ देर के लिए युवक की जान पर बन आई थी.

Latest and Breaking News on NDTV

 डायल 112 की एंट्री, टला बड़ा हादसा 

स्थिति को बिगड़ता देख होमगार्ड कार्यालय के अधिकारियों ने तुरंत पटखौली थाना को सूचना दी. डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला. पुलिस ने सभी पक्षों को अपने संरक्षण में लेकर थाने पहुंचाया, जहां हालात पर काबू पाया गया.

 पिता और तीसरे पक्ष के गंभीर आरोप 

इस पूरे विवाद की जड़ में एक और पारिवारिक कहानी सामने आई. रामनगर थाना क्षेत्र के जोगिया निवासी गेना सहनी ने बताया कि अप्रैल 2024 में उन्होंने अपनी बेटीकी शादी जितेंद्र शाह से की थी. शादी के महज छह महीने बाद ही आरोपी उनकी बेटी को बेतिया रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया. बाद में जानकारी मिली कि वह पटना से एक शादीशुदा महिला को भगा लाया है. वहीं अभिषेक रंजन का आरोप है कि वही युवक उनकी पत्नी को भी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उनकी तीन माह की मासूम बच्ची अब तक लापता है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस 

पटखौली थानाध्यक्ष हृदयानंद सिंह ने बताया कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है और पहले से ही बगहा व्यवहार न्यायालय के अधीन है. फिलहाल दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया गया है. लापता बच्ची समेत सभी आरोपों की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर होगी.

Latest and Breaking News on NDTV

 घटना बनी चर्चा का विषय 

एक युवक, दो परिवारों के गंभीर आरोप और एक मासूम बच्ची की गुमशुदगी इस पूरे घटनाक्रम ने बगहा कोर्ट चौक को सनसनी के केंद्र में ला दिया है और मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar News, Bagaha Court, Bihar Love Affair News, Bihar Police, Family Drama Bihar
Get App for Better Experience
Install Now