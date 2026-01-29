शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी का ऐसा आइडिया कि सिर चकरा जाए!

बिहार में शराबबंदी को लागू हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं. शराबबंदी लागू तो है लेकिन शराब की तस्करी के लिए तस्कर नए-नए तरीके भी ढूंढ निकाल ले रहे हैं. अब ऐसा ही एक मामला जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक पार्सल वैन को पकड़ा है, जिसके अंदर शराब को छिपाकर लाया जा रहा था. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पार्सल वैन के जरिए शराब की तस्करी हो रही है. इस आधार पर पुलिस ने पार्सल वैन को रोका और उसकी तलाशी ली. तलाशी में पता चला कि इसमें शराब को छिपाकर पटना लाया जा रहा था.

बंकर के अंदर छिपा रखी थी शराब

पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड से एक पार्सल वैन शराब लेकर पटना की ओर जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस ने लाट गांव के पास चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग शुरू की और संदिग्ध वैन को रुकवाया. शुरुआती तलाशी में तो वैन खाली नजर आ रही थी लेकिन जब इसकी गहराई से जांच की तो पता चला कि अंदर एक बंकर मिला. इस बंकर को खोलने पर पुलिस के होश उड़ गए. यहां से पुलिस ने अलग-अलग ब्रांड की 350 लीटर विदेशी शराब जब्त की.

पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. वैन को भी जब्त कर लिया गया है. ड्राइवर का नाम आकाश बताया जा रहा है और वह वैशाली के चेचर का रहने वाला है. जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह झारखंड से शराब की खेप ला रहा था और इसे पटना में डिलीवर करना था. अब पुलिस इस शराब तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है.