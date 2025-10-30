विज्ञापन
बिहार में एएसआई की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, खेत में मिला शव, इलाके में सनसनी

अनिरुद्ध कुमार की गला रेतकर हत्या की गई. उनका शव दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरसाव नवका टोला गांव के पास एक खेत से बरामद हुआ.

  • बिहार के सीवान जिले में दरौंदा थाना के सहायक अवर निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई
  • मृतक का शव दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरसाव नवका टोला गांव के पास खेत से खून से लथपथ मिला था
  • पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है
सीवान:

बिहार के सीवान जिले में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. दरौंदा थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) अनिरुद्ध कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई. उनका शव दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरसाव नवका टोला गांव के पास एक खेत से बरामद हुआ. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. जानकारी के अनुसार, सुबह ग्रामीण खेत की ओर गए थे.  इसी दौरान उन्होंने खून से लथपथ एक शव देखा.  नजदीक जाकर पहचान करने पर पता चला कि मृतक दरौंदा थाना में तैनात एएसआई अनिरुद्ध कुमार हैं.  ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. खबर मिलते ही दरौंदा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. 

घटनास्थल पर महाराजगंज के एसडीपीओ अमन कुमार भी पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है.  यह स्पष्ट नहीं है कि इस वारदात के पीछे व्यक्तिगत रंजिश है या कोई अन्य वजह. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस निर्मम हत्या ने पुलिस महकमे को भी झकझोर दिया है. 

स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की मांग की है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर लिया जाएगा. 

