कार्यकर्ता गुस्से में ऐसा बोलते ही हैं… बेटे के बिहार कांग्रेस प्रभारी को भ्रष्ट बताने पर अखिलेश प्रसाद सिंह

बिहार चुनाव में कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निशाने पर प्रभारी कृष्णा अल्लावरु हैं. बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे आकाश कुमार सिंह ने सार्वजनिक रूप से कृष्णा अल्लावरु पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. अब इसको लेकर सवाल पूछे जाने पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा है कि टिकट वितरण के वक्त आरोप–प्रत्यारोप लगते हैं. टिकट चाहने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता ग़ुस्से में कुछ लिखते.. बोलते होंगे. आए दिन ऐसी खबरें चल रही हैं, लेकिन ऐसा एक पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों में है.

हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि उनके बेटे ने क्या बयान दिया है. ख़ुद अपनी नाराज़गी के सवाल को टालते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एक तरफ़ लोग नाराज हैं, मेरे ज़्यादा लोगों को टिकट मिल गया! तब भी अगर मेरी नाराज़गी हो सकती है तो आप ही बता सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है ?

कैसे कटा टिकट

सूत्रों की मानें तो अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि प्रभारी इसके पक्ष में नहीं थे. अखिलेश इस बात से भी नाराज हैं कि आधा दर्जन से ज्यादा टिकट ऐसे लोगों को दिया गया है, जिन्हें पार्टी के लोग ठीक से जानते भी नहीं हैं. कुछ दिनों पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम में कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रभारी के ख़िलाफ़ धरना दिया और टिकट चोरी के आरोप लगाए.

इन सब के बीच दो दिन पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को अचानक यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया. कृष्णा अल्लावरु बीते आठ सालों से यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे. साल की शुरुआत में उन्हें बिहार प्रभारी बनाया गया था, लेकिन यूथ कांग्रेस की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया था. अब बिहार चुनाव से ठीक पहले उनकी जगह मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किए जाने को कुछ लोग “पार्टी नेतृत्व द्वारा की गई कार्रवाई” मान रहे हैं. हालांकि, कांग्रेस सूत्र इसे काफ़ी समय से लंबित एक रुटीन फेरबदल बता रहे हैं.

बेटे ने क्या लिखा

इस फेरबदल को लेकर आकाश कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, “यह देखकर अच्छा लगा कि कृष्णा अल्लावरु को यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया. यह भ्रष्ट व्यक्ति कांग्रेस के कार्यक्रमों और सर्वेक्षणों से पैसे कमाता है. हाईकमान को कभी भी उसे किसी राज्य का प्रभारी नहीं बनाना चाहिए. बिहार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल से उन्हें बिहार के प्रभारी पद से हटा दिया है, चुनाव के फौरन बाद हाईकमान को उन्हें पद से हटा देना चाहिए. उन्होंने गुजरात को बर्बाद किया, फिर पंजाब को, और अब बिहार को. हालांकि, बिहार कांग्रेस की प्रतिष्ठा जल्द ही बहाल हो जाएगी.”