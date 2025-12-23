बिहार सरकार ने 1994 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से पुलिस महानिदेशक (DG) रैंक में पदोन्नत किया है, जो पहले ADG (अपर पुलिस महानिदेशक) के पद पर थे और वे वर्तमान में केंद्र सरकार के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर हैं और पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी यह नई रैंक मान्य होगी.

बिहार सरकार ने 22 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया है. अधिकारियों को डीआईजी (उप महानिरीक्षक) रैंक में पदोन्नत किया गया है, जिनमें कई जिलों के एसपी भी शामिल हैं. इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके अलावा, राज्य सरकार ने डीआईजी रैंक पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों को आईजी (महानिरीक्षक) रैंक में भी प्रमोशन दिया है. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों का पदस्थापन 1 जनवरी 2026 के बाद किया जाएगा.





इन अधिकारियों को डीआईजी में प्रमोशन

सरकार ने 2012 बैच के 22 आईपीएस (IPS) अधिकारियों को पुलिस उप-महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति दे दी है. पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में अवकाश कुमार, आनंद कुमार, कुमार आशीष, रवि रंजन कुमार, दीपक रंजन, इमामुल हक मेंगनू, आमिर जावेद, अशोक कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, राजीव रंजन-1, राकेश कुमार सिन्हा, अजय कुमार पांडेय, नीरज कुमार सिंह, सुशांत कुमार सरोज, राजीव रंजन-2, रमन कुमार चौधरी, मनोज कुमार तिवारी, शैलेश कुमार सिन्हा, सत्यनारायण कुमार, रमा शंकर राय, सुशील कुमार और दिलनवाज अहमद शामिल हैं.