'मई-जून में हत्या बढ़ जाती है, क्योंकि किसान खाली रहते हैं', बिहार में अपराध पर ADG का अटपटा बयान

Bihar Crime: बिहार में बीते कुछ दिनों से अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है. राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से शुरू हुआ अपराध का सिलसिला लगातार जारी है. गुरुवार को पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती एक बंदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जदयू, भाजपा, राजद के नेताओं के साथ-साथ वकील, किसान, कारोबारियों की भी हत्या हुई है. इन घटनाओं से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. विपक्षी दलों के साथ-साथ एनडीए के सहयोगी भी बिहार सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस बीच गुरुवार को बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन का एक अटपटा बयान सामने आया है. इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस की कार्यशैली और सोच पर तंज किए जा रहे हैं.

बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन (ADG Kundan Krishnan) ने गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में कहा, 'इधर हाल में कई हत्याएं हुई हैं. पिछले कई सालों से यह ट्रेंड रहा है. जब तक बरसात नहीं होती है, तब तक ये सिलसिला जारी रहता है. अप्रैल, मई-जून के महीने में वर्षों से ज्यादा मर्डर होते आए हैं. क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास कोई काम नहीं होता है. बरसात होने के बाद किसान समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं.'

ADG, STF Kundan Krishnan says, "In Bihar, especially during the month of May-June, there has historically been a rise in murders. This trend continues from April to June until the monsoon begins, as most farmers are not engaged in agricultural activities during this…"