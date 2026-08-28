न Pulsar, न Unicorn... इस बाइक पर आया सबका दिल, बिक गईं हजारों यूनिट्स

Best Selling 150-200cc Bikes: भारत के 150cc से 200cc बाइक सेगमेंट में जुलाई 2026 के दौरान सालाना बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, इस दौरान महीने-दर-महीने बिक्री में मामूली गिरावट रही. इस लिस्ट में शामिल बाइक की कुल बिक्री जुलाई 2026 में 1,75,865 यूनिट रही, जबकि जुलाई 2025 में 1,40,331 यूनिट बिकी थीं. इस तरह सेगमेंट में सालाना आधार पर 25.32% की बढ़ोतरी हुई और 35,534 एडिशनल बाइक की बिक्री हुई.

हालांकि, जून 2026 में हुई 1,77,866 यूनिट की बिक्री के मुकाबले जुलाई में सेगमेंट की बिक्री 1.13% घट गई. TVS Apache ने इस सेगमेंट में अपना दबदबा कायम रखा, जबकि Honda Unicorn और Bajaj Pulsar दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. 350cc से 450cc सेगमेंट की बाइक सेल्स भी देखी जा सकती हैं.

TVS Apache सबसे आगे

TVS Apache इस सेगमेंट में 59,404 यूनिट की बिक्री के साथ आराम से सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही. जुलाई 2025 में 37,566 यूनिट की तुलना में इसकी बिक्री 58.13% बढ़ी और कुल 21,838 यूनिट का इजाफा हुआ.

Honda Unicorn 35,007 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही. इसकी सालाना बिक्री में 14.51% की बढ़ोतरी हुई, हालांकि महीने-दर-महीने बिक्री 6.94% कम रही. Bajaj Pulsar 31,405 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई. इसकी बिक्री सालाना आधार पर 4.80% और महीने-दर-महीने 22.89% कम हुई. Apache, Unicorn और Pulsar ने मिलकर 1.25 लाख से ज्यादा यूनिट की बिक्री की. इससे पता चलता है कि इस सेगमेंट की कुल बिक्री में शुरुआती तीन मॉडल्स की हिस्सेदारी काफी मजबूत बनी हुई है.

Yamaha की चार बाइक टॉप-7 में

Yamaha की चार बाइक Top 7 में शामिल रहीं. Yamaha R15 ने जुलाई 2026 में 10,505 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो सालाना आधार पर 58.61% और महीने-दर-महीने 13.43% की बढ़ोतरी है.

इसके बाद Yamaha MT-15 रही, जिसकी 10,347 यूनिट बिकीं. इसकी बिक्री में सालाना 21.53% और महीने-दर-महीने 2.51% की बढ़ोतरी हुई. Yamaha FZ की 9,912 यूनिट बिकीं, जो सालाना आधार पर 10.78% की गिरावट है. हालांकि, जून की तुलना में इसकी बिक्री 0.90% बढ़ी. नई Yamaha XSR की जुलाई में 5,032 यूनिट बिकीं. जून में 4,199 यूनिट की तुलना में इसकी बिक्री 19.84% बढ़ी.

Xpulse और SP160 की बिक्री में भी मजबूत बढ़ोतरी

Hero Xpulse 200 के लिए जुलाई अच्छा रहा. इसकी 4,649 यूनिट बिकीं, जो सालाना आधार पर 15.56% और महीने-दर-महीने 57.22% की बढ़ोतरी है. Honda SP160 ने प्रतिशत के हिसाब से इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया. इसकी 3,731 यूनिट बिकीं और सालाना बिक्री में 67.01% की बढ़ोतरी हुई. जून 2026 की तुलना में इसकी बिक्री 64.29% बढ़ी.

KTM 160 / 200 की कंबाइंड बिक्री 2,945 यूनिट रही. इसकी बिक्री सालाना आधार पर 81.90% बढ़ी, हालांकि जून 2026 की तुलना में 11.30% की गिरावट दर्ज हुई. Suzuki Gixxer की 1,225 यूनिट बिकीं. इसकी सालाना बिक्री 14.49% और महीने-दर-महीने बिक्री 68.73% बढ़ी. इसके बाद Honda Hornet 2.0 रही, जिसकी 889 यूनिट बिकीं. दोनों महीनों में बिक्री वाले मॉडल्स में Hornet ने महीने-दर-महीने 117.89% की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की, हालांकि यह बढ़ोतरी केवल 408 यूनिट के कम आधार से हुई.

Xtreme 160 और CB200X की बिक्री में गिरावट

सूची में सबसे नीचे Hero Xtreme 160 रही, जिसकी जुलाई 2026 में 498 यूनिट बिकीं. इसकी बिक्री सालाना आधार पर 68.82% और महीने-दर-महीने 44.67% कम हुई. Honda CB200X की 316 यूनिट बिकीं. इसकी बिक्री सालाना आधार पर 33.61% घटी, लेकिन जून 2026 की तुलना में 78.53% बढ़ी.

इस आंकड़ों में जुलाई 2026 के दौरान Bajaj Avenger और Kawasaki W175 की बिक्री 0 रही. जून में भी दोनों मॉडल्स की बिक्री शून्य थी. हालांकि, जुलाई 2025 में Bajaj Avenger की 1,117 यूनिट और Kawasaki W175 की 39 यूनिट बिकी थीं.

OEM के हिसाब से TVS सबसे आगे

Company के हिसाब से 150cc से 200cc सेगमेंट में TVS सबसे आगे रही. जुलाई 2026 में TVS ने 59,404 यूनिट बेचीं और 33.78% मार्केट शेयर हासिल किया. इसकी बिक्री सालाना आधार पर 58.13% बढ़ी और इस बढ़ोतरी में पूरी तरह Apache Range का योगदान रहा.

Honda 39,943 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही और उसकी मार्केट शेयर 22.71% रही. कंपनी की बिक्री सालाना आधार पर 17.26% बढ़ी. Yamaha 35,796 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही. इसकी सालाना बिक्री 36.38% बढ़ी और कंपनी ने 20.35% मार्केट शेयर हासिल की. आने वाले महीनों में Yamaha की बिक्री को YZF-R2 से भी फायदा मिल सकता है, जिसे भारत में आज लॉन्च किया गया है.

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